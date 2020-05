ANGERS (FRANCIA) – Brutta disavventura per il calciatore dell’Angers El Melali.

L’attaccante è stato denunciato per essersi toccato in cortile, davanti alla vicina, per festeggiare il rinnovo del suo contratto.

El Melali sarà costretto ad andare a processo.

Infatti prima della chiusura del campionato francese, El Melali si era messo in evidenza segnando tre gol nelle ultime cinque partite.

Per questo motivo l’Angers aveva deciso di rinnovargli il contratto per non rischiare di perderlo nel mercato estivo.

Il fatto risale a lunedì scorso, dopo la denuncia della vicina di casa, che è rimasta traumatizzata dal comportamento del calciatore, il giovane attaccante è stato interrogato dalla polizia.

Il calciatore potrebbe essere recidivo perché lo scorso aprile è stato aperto un fascicolo su di lui per un fatto molto simile ma in quella circostanza El Melali l’ha passata liscia perché non è stato identificato dal testimone.

Il calciatore ha ammesso durante l’interrogatorio con la polizia di aver tenuto un comportamento inappropriato.

Nel frattempo l’avvocato del giovane centravanti, Sandra Chirac-Kollarik, ha difeso a spada tratta il suo assistito.

Ecco le dichiarazioni rilasciate da Sandra Chirac-Kollarik alla stampa francese: