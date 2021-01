Coronavirus in Nazionale: El Shaarawy positivo: “Ma carica virale bassa” (Ansa)

El Shaarawy torna alla Roma ma ha il Covid, slittano visite e annuncio di calciomercato. Il ‘Faraone’ è il primo colpo di calciomercato della Roma in questa sessione di gennaio.

Attaccante che arriva, attaccante che va? Dzeko è ai ferri corti con Fonseca. In caso di conferma del tecnico portoghese, il bosniaco farebbe le valigie. Per andare dove? Dzeko piace molto alla Juventus che lo avrebbe voluto già la scorsa estate.

El Shaarawy torna alla Roma ma è positivo al Covid, quindi slitta il suo annuncio di calciomercato

Come detto, El Shaarawy è di fatto il primo colpo di calciomercato di gennaio. Era stato vicino alla Roma anche la scorsa estate ma poi lo Shanghai non lo liberò.

Questa volta, il Faraone ha trovato un accordo con il club cinese per liberarsi a gennaio e sta per firmare nuovamente con la Roma. Ma prima dovrà superare le visite mediche. Visite che non può sostenere finché è positivo al Covid.

Il Faraone è debolmente positivo al Covid ma dovrà comunque aspettare la negatività prima di sostenere le visite mediche con la Roma. Solamente dopo, potrà firmare il nuovo contratto con il club giallorosso.

L’attaccante azzurro torna alla Roma ma Dzeko potrebbe andare alla Juventus

L’arrivo di El Shaarawy potrebbe spianare la strada alla cessione di Edin Dzeko alla Juventus. I bianconeri cercano un centravanti – in lizza c’è anche Scamacca – e Dzeko, che ha rotto definitivamente con Fonseca, sarebbe l’ideale per il gioco di Andrea Pirlo.