BUENOS AIRES (ARGENTINA) – Elena Braccini, ex di Daniel Pablo Osvaldo, si è scagliata contro l’ex giocatore di Inter, Juventus e Roma accusandolo pesantemente durante il programma di Raiuno ‘Vieni da Me’. Le sue dichiarazioni sono state riportate dal Corriere dello Sport nella sua edizione online.

«Un giorno è arrivata in Italia la ex moglie con il suo primo figlio. Lui mi raccontava che non riusciva mai a vedere il bambino per colpa della ex, in realtà ho scoperto che non andava neanche a prenderlo. Quando avevo 24 anni abbiamo avuto la prima figlia, Victoria, e dopo 20 giorni ci siamo trasferiti a Barcellona, dove era stato chiamato a giocare. Lì è cambiato; prima stavamo sempre in casa, lui ha iniziato ad uscire e si è aperto un nuovo mondo, avevamo sempre qualcuno a casa.

Io sono tornata in Italia perché volevo una vita normale. Victoria ha avuto un incidente domestico e siamo dovute rimanere in ospedale due mesi. Osvaldo è venuto a trovarla una sola volta, aveva sempre una scusa. Mi ha lasciata incinta di quattro mesi della nostra seconda figlia.

Quando avevo appena partorito, mi ha detto che voleva sposare la sua nuova compagna. Io sono caduta in depressione, passavo le giornate a letto a piangere. Quando mia figlia mi ha chiesto di smettere di piangere e giocare con lei, sono cambiata e piano piano sono diventata la donna che sono ora».