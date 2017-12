ODESSA – Quella appena conclusa è stata la migliore stagione della sua carriera, con 5 titoli Wta conquistati. E per Elina Svitolina le luci dei riflettori ora si tingono di rosso. Per la bella tennista ucraina, balzata in meno di due anni ai primi posti della Classifica WTA, oltre alla gloria è arrivata anche l’attenzione delle riviste patinate. E per un noto magazine maschile in patria si è lasciata fotografare in pose piuttosto audaci.

I successi di Roma e Toronto quest’anno le sono valsi il terzo gradino del podio nella classifica WTA, prima di scalare all’attuale sesta posizione. Ma per la bella Elina si prospettano grandi cose, non solo come star del tennis ma anche come modella.

Un assaggio della sua carica sensuale è apparso sulla rivista XXL, alla quale Elina non ha negato foto davvero voluttuose. Secondo alcuni Svitolina potrebbe rubare lo scettro a Maria Sharapova, di tennista più bella del mondo.