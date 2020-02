ROMA – E’ durata qualche mese la relazione sentimentale tra Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta, adesso il calciatore della Roma ha una nuova fidanzata, si tratta dell’attrice Elisa Vasari. Zaniolo ha trascorso le vacanze di Natale con la Scaperrotta a Dubai ma poi qualcosa si è rotto. Zaniolo non ci ha messo molto a dimenticarla visto che ha già una nuova fiamma.

Elisa Vasari, chi è la nuova fidanzata di Nicolò Zaniolo.

Elisa Vasari è nata a Roma nel 2001 e lavora come attrice e modella. Nel corso della sua carriera cinematografica, ha già lavorato in diversi film, ovvero L’Amore, il Sole e le altre Stelle (2019), Non sono un Assassino (2019), A Casa tutti bene (2019) e Gli anni più belli (2020) ultima fatica di Gabriele Muccino. Elisa Vasari è sia bella che brava, è considerata dagli addetti ai lavori una delle giovani più interessanti del nostro panorama cinematografico.

Zaniolo non sta giocando con la Roma perché sta cercando di recuperare dal suo infortunio in tempo per Euro 2020. Il giovane calciatore non è attivo in campo ma si sta dando molto da fare nella vita privata.

La sua nuova relazione con la Vasari già fa discutere molto sui social network perché sono due giovani che hanno già moltissimi fan sui social e non solo. La loro relazione è stata ufficializzata attraverso alcune storie pubblicate su Instagram da Zaniolo.