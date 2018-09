LOS ANGELES (STATI UNITI) – Elisabetta Canalis, attrice e showgirl, ha pubblicato una foto su Instagram mentre stava cucinando per alcuni suoi amici.

Le temperature sono ancora alte, in Italia come negli Stati Uniti dove la Canalis vive, e la showgirl ha deciso di mettersi ai fornelli in bikini.

La sua scelta è stata apprezzata dai fan che l’hanno riempita di complimenti sui social network. Elisabetta Canalis è vicina ai 40 anni ma ha ancora un fisico da velina che non ha nulla da invidiare a quello delle ventenni.