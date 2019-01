ROMA – “Sono qui sull’aereo che sembra che sia sul punto di cadere a pezzi e sto andando a Cardiff… Se entro un’ora e mezza non avete mie notizie, non so se manderanno qualcuno a cercarmi perché non mi troveranno ma… lo sai. Che paura che ho”. Ha riportare l’ultimo messaggio audio inviato agli amici dal calciatore Emiliano Sala prima che l’aereo sparisse dai radar sulla Manica è il quotidiano argentino El Clarin.

Qualche ora prima che El Clarin rivelasse il contenuto dell’audio inviato da Sala, 28 anni, agli amici, Diego Rolan, ex compagno di Emiliano Sala ai tempi del Bordeaux, ne aveva rivelato il contenuto a una radio uruguaiana. “Sono sotto shock – ha confessato il centrocampista che milita nel Leganés a The Voices of Soccer – Ha ricevuto un messaggio che Emiliano aveva inviato a un amico e gli ha detto che era molto spaventato dall’aereo, che se non l’avessero trovato sapevano cosa gli era capitato. Ha predetto cosa gli sarebbe successo”.

“Sarebbe stato un passo importante per lui, aveva un buon contratto in Francia, ma non quanto meritasse per il suo valore. Aveva appena fatto il salto economico e sportivo che avrebbe aiutato molto sia lui che la sua famiglia – ha proseguito Rolan -. C’è poca gente che può parlare male di Emiliano, una persona molto laboriosa, molto umile, sempre disponibile. Ho fiducia che tutto vada bene, sia per lui che per la sua famiglia e i suoi parenti”.

La dichiarazione del centrocampista uruguaiano trova conferma nelle parole di Nicolas Pallois, compagno di stanza dell’argentino a Nantes. Il francese ha raccontato che l’attaccante gli aveva detto che aveva paura perché il viaggio da Cardiff a Nantes, sullo stesso velivolo, era stato turbolento.

Nel frattempo le ricerche dell’aereo sono state sospese per il buio. La polizia di Guernsey si è detta è pessimista sulle possibilità di sopravvivenza delle persone a bordo dell’aereo scomparso lunedì notte a nord-ovest dell’isola di Alderney, vicino al faro di Casquets. In un messaggio pubblicato su Twitter la polizia di Guernsey ha annunciato la sospensione delle ricerche a causa dell’oscurità e ha programmato la ripresa per oggi, mercoledì 23 gennaio, all’alba.