EMPOLI – Domenica 19 agosto, ore 20.30. Empoli-Cagliari sarà trasmessa in tv in diretta esclusiva da Sky Sport: in streaming, attraverso Sky Go, la gara sarà disponibile su tablet, pc e smartphone

Le probabili formazioni di Empoli-Cagliari

EMPOLI (4-3-1-2): Terracciano; Di Lorenzo, Silvestre, Rasmussen, Pasqual; Bennacer, Capezzi, Krunic; Zajc; Caputo, La Gumina.

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Faragò, Romagna, Ceppitelli, Lykogiannis; Castro, Cigarini, Barella; Ionita; Pavoletti, Farias.

Empoli-Cagliari, Han non ci sarà perché è stato ceduto al Perugia

Han lascia di nuovo il Cagliari.

Ma sempre in prestito: l’attaccante nordcoreano inizierà il nuovo campionato con la maglia del Perugia, in serie B.

Arrivato in Sardegna nel marzo 2017 il giovane bomber asiatico, classe 1998, ha proseguito il suo percorso di crescita proprio in Umbria dove, nella prima parte della stagione scorsa, ha saputo realizzare 7 reti in 19 partite. Rientrato a Cagliari lo scorso gennaio, Han ha collezionato 7 presenze in rossoblù.

In Umbria per maturare, questa la scelta del club rossoblu.

In attacco la punta rischiava di avere poco spazio: la coppia d’attacco titolare finora schierata da Maran è stata quella composta da Pavoletti e Farias. Dietro di loro ci sono però Cerri e Sau. Rosa troppo ampia nel settore offensivo. E per Han si sono riaperte le porte del Perugia.

Empoli-Cagliari, Klavan è il colpo di mercato dei sardi

Visite mediche e contratto perfezionato e firmato a tempo di record: Ragnar Klavan, classe 1985, 39 presenze e una rete in Premier League con il Liverpool nelle ultime due stagioni, è l’ultimo colpo del Cagliari al calciomercato. Difensore centrale, vanta anche 124 presenze e tre reti nella nazionale dell’Estonia. Per la squadra di Maran un altro elemento di esperienza dopo l’arrivo dell’esterno destro croato Srna, il primo affare della campagna acquisti 2018. Ceduto, invece, al Frosinone il difensore Marco Capuano.

Mancino, fisico possente, forte nel gioco aereo, Klavan può essere utilizzato anche come laterale sinistro. Nella scorsa stagione ha totalizzato sette presenze in Champions League, scendendo in campo anche nella semifinale contro la Roma.