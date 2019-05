EMPOLI – Per l’Empoli era l’ultima spiaggia in chiave salvezza ed i toscani non hanno fallito l’appuntamento. La squadra allenata da Aurelio Andreazzoli ha vinto 1-0 nel derby toscano contro la Fiorentina ed è tornata in corsa per la salvezza. Grazie a questo successo, l’Empoli si è portato a meno due dall’Udinese, primo team in zona salvezza, e a meno tre dal Genoa, che è atteso dall’impegno interno contro la Roma.

Empoli-Fiorentina 1-0, il derby è stato deciso dal gol di Farias. Viola con poche motivazioni.

Prima della partita, Vincenzo Montella aveva cercato di motivare la squadra con le seguenti dichiarazioni ma non ha avuto successo. Le sue parole sono state riportate dall’Ansa.

”Con la squadra sono stato chiaro, non dobbiamo più ripetere gare come quella di lunedì quando siamo stati impotenti – ha detto il tecnico – Non siamo matematicamente salvi? Ipotesi remota, prima che per la classifica bisogna giocare per l’onore. Col Sassuolo abbiamo toccato il punto più basso, ora dobbiamo tirare fuori tutto per vincere, per i nostri tifosi e per la proprietà che sta soffrendo”.”Di Andrea Della Valle ieri mi ha colpito l’entusiasmo, l’ho visto carico come non mai. Capisco la delusione dei tifosi ma il mio entusiasmo e la mia fiducia in questa proprietà sono totali”.

I viola sono apparsi poco motivati e hanno lasciato inevitabilmente spazio alla fame di salvezza dell’Empoli. Il derby è stato deciso dal gol segnato da Farias al 54′ su assist di Di Lorenzo. L’Empoli sogna la salvezza, la Fiorentina ha già la testa alla prossima stagione.