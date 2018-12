EMPOLI, STADIO CASTELLANI – Inter batte Empoli 1-0 (0-0). EMPOLI (3-5-2): Provedel, Veseli, Silvestre, Rasmussen, Untersee, Acquah, Bennacer, Traorè, Pasqual (38′ pt Antonelli, 29′ st Mchedlidze), La Gumina (24′ pt Zajc), Caputo. (21 Terracciano,99 Fulignati, 29 Marcjanik, 4 Brighi, 28 Capezzi, 66 Mraz, 48 Ucan, 18 Jakupovic, 9 Rodriguez). All.: Iachini.

INTER (4-3-3): Handanovic, Vrsaljko, Skriniar, De Vrij, Asamoah, Vecino (12′ st Nainggolan), Borja Valero (23′ st Martinez), Joao Mario, Politano, Icardi, Keita Balde (39′ st D’Ambrosio). (27 Padelli, 13 Ranocchia, 23 Miranda, 29 Dalbert, 5 Gagliardini, 87 Candreva, 44 Perisic). All.: Spalletti.

Arbitro: La Penna di Roma. Reti: nel st 27′ Keita Balde. Angoli: 6-4 per l’Inter. Recupero: 3′ e 3′. Ammoniti: Martinez per comportamento non regolamentare, Bennacer per gioco scorretto. Spettatori: 10.393.

Gli highlights di Empoli-Inter 0-1 da YouTube e Twitter

الدوري الإيطالي : إمبولي 0 × 1 إنتر ميلان .. كيتا بالدي .. #EmpoliInter pic.twitter.com/foLmOykBle — ElcalcioTV إحتياطي (@CalcioVideos1) 29 dicembre 2018

LEGGI ANCHE:

Classifica, calendario, risultati e marcatori del campionato di Serie A.

Come funziona l’abbonamento a Dazn per vedere le partite di Serie A.

I siti legali dove vedere in streaming le partite di calcio.

Goooooooooollll

Goooooooooooooollll

Goooooooooooooooolll 70 minuti di noia e poi un lampo del nostro attaccante d’ebano !!!! E adesso zero troiate e vediamo di portarla at home #EmpoliInter — Massimo Moratti 🖤💙 (@PresMoratti) 29 dicembre 2018