EMPOLI, STADIO CASTELLANI – Empoli-Juventus 1-2, gol: Francesco Caputo 27′ e Cristiano Ronaldo 54′ e 69′. Partita valida come anticipo del sabato della decima giornata del campionato italiano di calcio di Serie A.

Empoli-Juventus 1-2 (1-0), le pagelle

EMPOLI (4-3-2-1): Provedel 6, Di Lorenzo 5.5, Silvestre 5,5, Maietta 6, Antonelli 6 (24′ Pasqual 6), Acquah 6.5, Bennacer 6.5, Traorè 6 (37′ st La Gumina), Krunic 5.5, Zajc 6 (30′ st Ucan 6), Caputo 6.5. (21 Terracciano, 99 Fulignati, 27 Untersee, 32 Rasmussen, 29 Marcjanik, 28 Capezzi, 4 Brighi, 66 Mraz, 19 Jakupovic). All. Andreazzoli 6.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny 6, De Sciglio 6 (45′ st Barzagli), Bonucci 6.5, Rugani 5.5, Alex Sandro 6, Bernardeschi 5.5 (21′ st Cuadrado 6.5), Bentancur 5.5, Pjanic 6 (35′ st Douglas Costa), Matuidi 6, Dybala 6, Cristiano Ronaldo 7. (21 Pinsoglio, 22 Perin, 4 Benatia, 37 Spinazzola, 15 Barzagli, 16 Cuadrado, 18 Jean, 20 Cancelo). All.: Allegri 6.5

Arbitro: Calvarese di Teramo 6 Reti: nel pt 28′ Caputo, nel st 9′ (rig.) e 25′ C.Ronaldo Angoli: 10-6 per la Juventus Recupero: 3′ e 4′ Ammoniti: Bernardeschi, Bentancur, Acquah, Dybala per gioco falloso Var: 1 Spettatori: 15.889 (abbonati 6.525)

** I GOL ** – 28′: Rapida ripartenza di Acquah, che supera Matuidi e mette in mezzo: un rimpallo tra Krunic e Rugani favorisce Caputo, appostato appena dentro l’area e lesto a scagliare il sinistro alle spalle di Szczesny.

– 54′ Bennacer ostacola Dybala in area e Calvarese indica il dischetto. Dagli undici metri Cristiano Ronaldo spiazza Provedel e pareggia. – 70′ Cristiano Ronaldo riceve palla da Matuidi e da venti metri fa partire un impressionante fendente in diagonale che si insacca sotto la traversa.

90′ Fischio finale, la Juventus ha vinto a Empoli e si è portata a più 7 sul Napoli che domani ospiterà la Roma di Eusebio Di Francesco. Potrebbe trattarsi di un allungo molto importante in chiave scudetto.

79′ – Juve sfiora il tre a uno. Cuadrado ha superato in velocità Maietta e si è presentato davanti al portiere. Invece di calciare ha tentato l’assist per Cristiano Ronaldo ma ha sbagliato il passaggio e ha sprecato una occasione da gol madornale.

69′ Raddoppio della Juventus. Cristiano Ronaldo ha realizzato un gol splendido con una conclusione potentissima con il destro dalla lunga distanza.

54′ Gol della Juventus. Rigore assegnato per un fallo ingenuo di Bennacer ai danni di Paulo Dybala. Dagli undici metri si è presentato Cristiano Ronaldo e non ha sbagliato. Il portoghese ha segnato spiazzando Provedel.

45′ , fine primo tempo. L’Empoli è in vantaggio sulla Juventus e il risultato è anche giusto per quello che si è visto in campo. Juve mai pericolosa mentre l’Empoli ha segnato con Caputo e ha sfiorato il raddoppio con Di Lorenzo.

41′ – Di Lorenzo sfiora il raddoppio. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo per l’Empoli, il calciatore dei toscani ha deviato il pallone ma la Juventus è riuscita a spazzare via la conclusione a pochi metri da Szczesny.

36′ – Maietta ha ricevuto un colpo e per questo motivo Andreazzoli ha fatto iniziare il riscaldamento a Rasmussen ma per ora il difensore dell’Empoli stringe i denti e resta in campo.

27′ Gol Empoli. Grande ripartenza di Acquah, la palla arriva a Francesco Caputo dopo la deviazione di un avversario e l’ex attaccante del Bari batte Szczesny con una conclusione molto potente con il sinistro.

26′ – Cross dalla destra di Matuidi con Maietta che sfiora una clamorosa autorete nel tentativo di anticipare Cristiano Ronaldo in calcio d’angolo.

24′ – Colpo di testa di Alex Sandro su cross di Miralem Pjanic, parata facile per Provedel.

14′ – Cross di Blaise Matuidi con Cristiano Ronaldo che non arriva per un soffio sul pallone. L’asso portoghese avrebbe segnato senza problemi.

1′ – Giorgio Chiellini si è infortunato nel riscaldamento e per questo motivo, al suo posto, è in campo il giovane Rugani.

Empoli (4-3-2-1): Provedel; Di Lorenzo, Maietta, Silvestre, Antonelli; Krunic, Bennacer, Acquah; Zajc, Traoré; Caputo. Allenatore: Aurelio Andreazzoli.

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Cristiano Ronaldo, Dybala. Allenatore: Massimiliano Allegri

