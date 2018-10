Empoli-Juventus streaming e diretta tv, dove vederla (Serie A)

EMPOLI – Empoli e Juventus devono vincere. I toscani stanno disputando ottime prestazioni ma sbagliano molti gol e raccolgono pochissimo e infatti si trovano pericolosamente in zona retrocessione. I bianconeri sono stati bloccati in casa dal Genoa dopo una lunga striscia di vittorie e devono tornare al successo per tenere a distanza il Napoli che in questo momento è dietro di 4 punti. La Juventus è reduce dal successo sul campo del Manchester United in Champions League con gol di Paulo Dybala.

DOVE VEDERE EMPOLI-JUVENTUS IN TV E STREAMING. La partita Empoli-Juventus sarà trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky sul canale Sky Sport Serie A, sia sul satellite (202), sia sul digitale terrestre (373), e sul canale Sky Sport (251). La gara sarà visibile anche in diretta streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go.

#EmpoliJuventus – Castellani sold out per la gara di sabato con i bianconeri; ecco le indicazioni del @ComuneEmpoli su come cambia la viabilità e quali sono le zone per posteggiarehttps://t.co/5aUMlY42xG — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) 25 ottobre 2018

#Empoli #Sport e #Viabilità #EmpoliJuventus, al termine della gara chiusa la Statale per il deflusso degli oltre 7.500 tifosi ospiti e chiuso lo svincolo Empoli Est in uscita. Come cambia la viabilità e quali sono le zone per posteggiare › https://t.co/CgznTBCTfW pic.twitter.com/1E5rR366aK — Comune di Empoli (@ComuneEmpoli) 25 ottobre 2018