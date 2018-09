EMPOLI, STADIO CASTELLANI – Empoli-Lazio 0-1, gol: Marco Parolo 50′. Partita valida come posticipo della quarta giornata del campionato italiano di calcio di Serie A.

La Lazio dà continuità al successo ottenuto nel derby contro il Frosinone e piega di misura anche l’Empoli. I biancocelesti hanno segnato con Parolo, a inizio ripresa, e hanno colpito due pali, uno con Wallace nel primo tempo e l’altro con Correa nella ripresa. L’Empoli non ha giocato male ma non è riuscito ad incidere dalle parti di Strakosha.

Dopo un primo tempo di sostanziale equilibrio, dove la Lazio era andata vicina al vantaggio con un palo colpito da Wallace, i biancocelesti hanno sbloccato il primo posticipo di Serie A con una rete di Marco Parolo a inizio ripresa.

Il centrocampista, preferito al giovane Murgia da Inzaghi, ha insaccato da due passi dimostrandosi uno dei migliori incursori della Serie A. Nulla da fare per Terracciano che se lo è visto sbucare all’improvviso. Sulle ali dell’entusiasmo per il vantaggio, la Lazio ha cercato il raddoppio con Marusic al 58′ ma l’esterno biancoceleste è stato chiuso in calcio d’angolo da un ottimo intervento difensivo di Rasmussen. Al 60′ Andreazzoli ha tolto uno spento Zajc per inserire in campo La Gumina ed aumentare il peso offensivo dell’Empoli. Al 67′, Simone Inzaghi sostituisce uno spento Sergej Milinkovic Savic con Correa. Nei minuti finali della partita, la Lazio ha sfiorato il raddoppio con Correa che ha colpito il palo. Altri tre punti per gli uomini di Inzaghi.

Empoli-Lazio 0-1, le pagelle della partita

Empoli (4-3-1-2): Terracciano 6.5; Di Lorenzo 6, Silvestre 5.5, Rasmussen 5.5, Veseli 6; Acquah 5.5 (76′ Traoré 5.5), Capezzi 6, Bennacer 6 (81′ Mraz 5.5); Zajc 5.5 (60′ La Gumina 5.5), Krunic 6.5; Caputo 6. All: Andreazzoli 5.5.

Lazio (3-5-1-1): Strakosha 6.5; Wallace 6.5, Acerbi 6, Radu 5.5 (54′ Caceres 6); Marusic 6.5, Parolo 7, Leiva 6.5, Milinkovic 5 (67′ Correa 6.5), Lulic 6; Luis Alberto 6 (75′ Durmisi 6); Immobile 5.5. All: S. Inzaghi 6.5.

Ammoniti: 7′ Silvestre (E), 34′ Bennacer (E), 42′ Parolo (L), 80′ Durmisi (L), 87′ Marusic (L).

Gli highlights di Empoli-Lazio 0-1

Il gol di Marco Parolo che ha sbloccato la partita. Inzaghi ha fatto bene a preferirlo a Murgia