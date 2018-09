Empoli-Lazio streaming e diretta tv, dove vederla: orario e data

EMPOLI – Empoli-Lazio, partita valida per la quarta giornata del campionato italiano di calcio di Serie A, si giocherà domenica 16 settembre alle ore 18: la partita verrà disputata allo stadio Castellani di Empoli.

DOVE VEDERE EMPOLI-LAZIO IN TV E STREAMING

Empoli-Lazio sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky, sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport HD (canale 251). Disponibile anche il servizio di diretta streaming Sky Go per gli abbonati attraverso tablet, smartphone e pc.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI-LAZIO

EMPOLI (4-3-1-2): Terracciano; Di Lorenzo, Rasmussen, Silvestre, Pasqual; Acquah, Capezzi, Krunic; Zajc; La Gumina, Caputo.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Lucas, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile.

La Lazio cerca continuità dopo la vittoria nel derby contro il Frosinone con gol decisivo di Luis Alberto. Simone Inzaghi dovrebbe mettere in campo una squadra equilibrata con Ciro Immobile unica punta. Per il resto, si punta sull’estro di Sergej Milinkovic Savic e di Luis Alberto.

La Lazio sfida un Empoli in grande salute che è già a quota quattro punti in classifica, uno in più dei biancocelesti. Andreazzoli punta forte sull’attacco composto dal bomber Caputo e dal fantasista La Gumina.