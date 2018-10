EMPOLI, STADIO CASTELLANI – Empoli-Roma 0-0. Partita valida come anticipo del campionato italiano di calcio di Serie A.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

EMPOLI: Terracciano; Di Lorenzo, Silvestre, Maietta, Veseli; Acquah, Capezzi, Krunic; Zajc, Bennacer; Caputo.

A disp.: Provedel, Fulignati, Marcjanik, Rasmussen, Untersee, Brighi, Uçan, Traorè, La Gumina, Mraz, Jakupovic.

All. Andreazzoli.

ROMA: Olsen; Santon, Manolas, Fazio, Lu. Pellegrini; Nzonzi, De Rossi; Ünder, Lo. Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko.

A disp.: Mirante, Fuzato, Juan Jesus, Marcano, Florenzi, Karsdorp, Cristante, Coric, Zaniolo, Schick, Perotti, Kluivert.

All. Di Francesco.

Arbitro: Mazzoleni di Bergamo. Assistenti: Longo e Rocca. IV uomo: Piccinini. VAR: Pairetto. AVAR: Manganelli.

LEGGI ANCHE:

Classifica, calendario, risultati e marcatori del campionato di Serie A.

Come funziona l’abbonamento a Dazn per vedere le partite di Serie A.

I siti legali dove vedere in streaming le partite di calcio.