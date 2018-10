Empoli-Roma streaming DAZN e diretta tv, dove vedere Serie A: orario e data

EMPOLI, STADIO CASTELLANI – Empoli-Roma si giocherà sabato 6 ottobre alle ore 20.30 allo stadio ‘Carlo Castellani’ di Empoli.

DOVE VEDERE EMPOLI-ROMA IN TV E STREAMING

La gara fra Empoli e Roma sarà trasmessa in diretta streaming esclusiva su DAZN. Gli abbonati di Dazn potranno vedere Empoli-Roma su smart tv, pc, tablet e cellulari smartphone. Tante soluzioni per vedere la partita del sabato tra Empoli-Roma alle ore 20.30.

EMPOLI (4-3-1-2): Terracciano; Di Lorenzo, Maietta, Silvestre, Veseli; Bennacer, Capezzi, Krunic; Zajc; La Gumina, Caputo.

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi; Fazio, Manolas, Luca Pellegrini; Cristante, Nzonzi; Under, Lorenzo Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko.

Siamo alle probabili formazioni scelte dagli allenatori. Andreazzoli vuole fare punti perché i complimenti degli avversari non gli bastano più. L’Empoli gioca bene, anzi benissimo, crea molte palle gol ma le sbaglia per imprecisione dei suoi attaccanti. Il gioco c’è ma la qualità tecnica dei calciatori toscani non è così elevata. La Roma sta attraversando un periodo d’oro. Ha vinto agevolmente contro Frosinone, Lazio e Viktoria Plzen. La Roma vince, convince e segna gol a grappoli. Eusebio Di Francesco dovrebbe schierare un tridente con Under, el Shaarawy e Dzeko. Alle loro spalle dovrebbe agire Lorenzo Pellegrini che ormai è molto affidabile nel ruolo di trequartista. Non è da escludere l’impiego dal primo minuto di Luca Pellegrini, terzino che sta giocando molto bene come vice Kolarov. Empoli con La Gumina e Caputo in attacco.

Serie A, ottava giornata del campionato italiano di calcio. Il programma completo con tutte le partite di venerdì, sabato e domenica.

Giornata 8 05.10. 20:30 Torino Frosinone 06.10. 15:00 Cagliari Bologna 06.10. 18:00 Udinese Juventus 06.10. 20:30 Empoli Roma 07.10. 12:30 Genoa Parma 07.10. 15:00 Atalanta Sampdoria 07.10. 15:00 Lazio Fiorentina 07.10. 15:00 Milan Chievo 07.10. 18:00 Napoli Sassuolo 07.10. 20:30 Spal Inter

