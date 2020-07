La Roma ha reso omaggio a Ennio Morricone prima del match con il Parma in programma allo stadio all’Olimpico.

Il volto stilizzato del musicista e compositore, tifoso giallorosso, scomparso due giorni fa, ha fatto bella mostra sulla manica sinistra delle maglie che i giocatori hanno indossato contro gli emiliani. Sotto all’immagine di Morricone era ben visibile la dedica “Grazie Maestro”.

Ennio Morricone è stato un compositore, musicista, direttore d’orchestra e arrangiatore italiano vincitore di ben due premi oscar.

Studiò al Conservatorio di Santa Cecilia, a Roma, dove si è diplomato in tromba; ha scritto le musiche per più di 500 film e serie TV, oltre che opere di musica contemporanea.

La Roma ha voluto ricordarlo non solamente per la sua arte ma anche perché è stato un grande tifoso dei giallorossi. Morricone amava il calcio e da giovane lo ha praticato anche con un certo successo.

Carlo Verdone ha svelato un aneddoto sul Morricone calciatore. Sapete quale era il suo soprannome? Naturalmente ‘Il pistolero’.

Non poteva essere altrimenti se prendiamo in considerazione le sue magnifiche composizioni musicali per le colonne sonore dei film che hanno scritto la storia del genere ‘western’. (fonte ANSA).