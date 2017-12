ROMA – Enrico Letta si è trasformato in un tifoso indignato. Letta su Twitter non ha potuto trattenere un commento sul “tradimento” di Gigio Donnarumma nei confronti del Milan, di cui l’ex premier è tifoso: “Mi spiace dirlo ma fossi in Curva a San Siro, stasera Donnarumma lo fischierei”, taggando direttamente l’account ufficiale della società rossonera.

Il giovane portiere, dopo che nei giorni scorsi il suo procuratore Mino Raiola ha chiesto di annullare il contratto appena rinnovato con il club, è stato fischiato e insultato dai tifosi prima della partita di Coppa Italia vinta sul Verona.