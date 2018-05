Mentana esulta per l'Inter in Champions e battibecca con un tifoso: "Cog..."

ROMA – Enrico Mentana, su Facebook, esulta per la qualificazione, all’ultima giornata, dell’Inter in Champions League postando il logo della competizione europea e [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] scrivendo “pensiero stupendo” e ricevendo centinaia di commenti. Tra questi, quello assai polemico di un utente: “Oggi non sei scandalizzato per il rigore commesso da un vostro futuro tesserato? Fosse successo alla Juventus apriti cielo, ma d’altronde cosa aspettarsi da coloro che si definiscono onesti quando, invece, hanno fatto le peggio cose, passaporti, caffè corretti per non dimenticare la prescrizione”.

Il direttore del Tg di La7 gli ha risposto secco e sottile: “Così Ogni Giocata La Interpreta Osservandola Non Equamente: legga solo le iniziali, se sa leggere”.