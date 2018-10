CHIAVARI – A Chiavari è scoppiata la Cassano mania. L’ex calciatore di Roma e Real Madrid ha deciso di rimettersi in gioco con la Virtus Entella. Antonio Cassano si è presentato al campo di allenamento dell’Entella e si sta allenando con grande impegno per convincere l’allenatore a puntare su di lui. Le sue doti tecniche non sono in discussione ma la sua forma fisica non è delle migliori dopo una lunga inattività.

Udienza per la Serie B rinviata al tar

L’Entella si dice “sconcertata” di fronte “all’ennesimo provvedimento della Figc e della Lega di serie B che oggi hanno rinunciato alla sospensiva, con l’unico obiettivo di allungare i tempi e rinviare la decisione del Tar, visto che erano stati gli stessi soggetti a richiederla dopo aver impugnato la decisione del Collegio di Garanzia del Coni del 19 settembre”.

“Rinunciare alla istanza di sospensione e continuare a non ottemperare ad una decisione del Collegio di Garanzia ormai esecutiva da 20 giorni – si legge in una nota della società – è una decisione grave che potrebbe avere conseguenze in termini di responsabilità e danni. Oggi abbiamo la certezza che si stia cercando ogni pretesto per tenere l’Entella fuori dalla serie B, continuando a difendere un campionato zoppo”.

“Ma comunichiamo alla Figc e alla Lega di serie B che continueremo nella nostra battaglia – conclude il club ligure – tutelandoci in tutte le sedi, se necessario, anche penali”.

