Entella-Foggia streaming – diretta tv: dove vederla (Serie B)

Entella-Foggia IN DIRETTA TV, ORARIO, DOVE VEDERLA IN STREAMING, DOVE VEDERLA SU PC – Entella-Foggia (orario 15:00), partita valida per il campionato italiano di calcio di Serie B (classifica e calendario), verrà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport. La partita verrà trasmessa anche in diretta streaming sull’applicazione SkyGo. Questa app è utilizzabile solamente dagli abbonati a Sky Sport.

Ecco le probabili formazioni:

ENTELLA (4-3-3): Iacobucci; Belli, Ceccarelli, Pellizzer, Brivio; Crimi, Ardizzone, Acampora; Gatto, La Mantia, De Luca. A disposizione: Paroni, Massolo, Benedetti, Aliji, De Santis, Baraye, Di Paola, Nizzetto, Eramo, Currarino, Diaw, Aramu. Allenatore: Alfredo Aglietti.

FOGGIA (3-5-2): Guarna; Tonucci, Camporese, Loiacono; Zambelli, Deli, Agnelli, Greco, Kragl; Nicastro, Mazzeo. A disposizione: Tarolli, Figliomeni, Martinelli, Celli, Scaglia, Calabresi, Gerbo, Ramé, Fedato, Beretta, Duhamel, Floriano. Allenatore:Giovanni Stroppa.

Classifica Marcatori Serie B

16 reti Caputo (Empoli; 2 rigori) 13 reti Galano (Bari; 1 rigore) Ciofani (Frosinone) Di Carmine (Perugia; 2 rigori) 12 reti Donnarumma (Empoli; 2 rigori) Pettinari (Pescara) Montalto (Ternana; 2 rigori) 10 reti Nestorovski (Palermo; 1 rigore) 9 reti Caracciolo (Brescia; 1 rigore) Jallow (Cesena) 8 reti Mazzeo (Foggia; 4 rigori).

7 reti Castaldo (Avellino; 3 rigori) Improta (Bari; 1 rigore) Ciano (Frosinone) Han (Perugia) La Mantia (Virtus Entella; 1 rigore) 6 reti Ardemagni (Avellino; 1 rigore) Iori (Cittadella; 4 rigori) Beretta (Foggia) Bocalon (Salernitana) Sprocati (Salernitana) Tremolada (Ternana) Firenze (Venezia/Pro Vercelli; 1 rigore) De Luca (Virtus Entella).

5 reti Favilli (Ascoli; 1 rigore) Malcore (Carpi) Mbakogu (Carpi) Laribi (Cesena) Kouame (Cittadella) Litteri (Cittadella) Paulinho (Cremonese; 1 rigore) Dionisi (Frosinone; 1 rigore) Da Cruz (Novara) Calaio’ (Parma; 2 rigori) Insigne (Parma) Cerri (Perugia; 2 rigori) Brugman (Pescara) Capone (Pescara) Morra (Pro Vercelli) Zigoni (Venezia).

4 reti Torregrossa (Brescia) Salvi (Cittadella) Brighenti (Cremonese) Cavion (Cremonese) Mokulu (Cremonese) Zajc (Empoli) Chirico’ (Foggia) Moscati (Novara) Benali (Pescara; 2 rigori) Castiglia (Pro Vercelli) Rodriguez (Salernitana) Granoche (Spezia) Marilungo (Spezia) Troiano (Virtus Entella; 4 rigori) 3 reti Bidaoui (Avellino) Kresic (Avellino) Laverone (Avellino) Molina (Avellino) Morosini (Avellino) Bisoli (Brescia) Verna (Carpi) Dos Santos (Cremonese) Piccolo (Cremonese; 1 rigore) Pasqual (Empoli) Simic (Empoli) Floriano (Foggia) Citro (Frosinone) Soddimo (Frosinone) Di Mariano (Novara) Dickmann (Novara) Maniero (Novara) Chochev (Palermo) Rispoli (Palermo) Trajkovski (Palermo) Lucarelli (Parma) Buonaiuto (Perugia) Mancuso (Pescara) Valzania (Pescara) Vives (Pro Vercelli; 3 rigori) Ricci (Salernitana) Rossi (Salernitana) Forte (Spezia) Albadoro (Ternana) Angiulli (Ternana) Moreo (Venezia) Diaw (Virtus Entella) Luppi (Virtus Entella).

2 reti Carpani (Ascoli) Lores Varela (Ascoli) Rossetti (Ascoli; 1 rigore) Monachello (Ascoli/Palermo) Asencio (Avellino) D’Angelo (Avellino) Basha (Bari) Cisse (Bari) Ferrante (Brescia) Jelenic (Carpi) Cacia (Cesena) Dalmonte (Cesena) Moncini (Cesena) Scognamiglio (Cesena) Arrighini (Cittadella) Chiaretti (Cittadella) Schenetti (Cittadella) Siega (Cittadella) Strizzolo (Cittadella) Scappini (Cremonese) Krunic (Empoli) Ninkovic (Empoli) Coletti (Foggia) Fedato (Foggia) Gerbo (Foggia).

Crivello (Frosinone) Terranova (Frosinone) Chajia (Novara) Macheda (Novara) Coronado (Palermo) Gnahore’ (Palermo) Di Cesare (Parma) Di Gaudio (Parma) Gagliolo (Parma) Bifulco (Pro Vercelli) Raicevic (Pro Vercelli) Minala (Salernitana) Schiavi (Salernitana) Vitale (Salernitana; 2 rigori) Ammari (Spezia) Gilardino (Spezia; 1 rigore) Mastinu (Spezia) Terzi (Spezia) Carretta (Ternana) Valjent (Ternana) Bentivoglio (Venezia; 1 rigore) Falzerano (Venezia) Marsura (Venezia) Pinato (Venezia) Eramo (Virtus Entella).

1 rete Baldini (Ascoli) Bianchi (Ascoli) Buzzegoli (Ascoli) Clemenza (Ascoli) D’Urso (Ascoli) Parlati (Ascoli) Perez (Ascoli) Santini (Ascoli) Anderson (Bari) Brienza (Bari) D’Elia (Bari) Floro Flores (Bari) Nene’ (Bari) Petriccione (Bari) Tello (Bari) Tonucci (Bari) Machin (Brescia) Carletti (Carpi) Pasciutti (Carpi) Sabbione (Carpi) Donkor (Cesena) Fazzi (Cesena) Kone (Cesena) Kupisz (Cesena) Rigione (Cesena) Sbrissa (Cesena) Schiavone (Cesena) Adorni (Cittadella).

Pasa (Cittadella) Varnier (Cittadella) Vido (Cittadella) Arini (Cremonese) Castrovilli (Cremonese) Pesce (Cremonese) Castagnetti (Empoli) Agazzi (Foggia) Agnelli (Foggia; 1 rigore) Camporese (Foggia) Deli (Foggia) Martinelli (Foggia) Nicastro (Foggia) Ariaudo (Frosinone) Beghetto (Frosinone) Maiello (Frosinone) Paganini (Frosinone) Sammarco (Frosinone) Troest (Novara) Cionek (Palermo) Embalo (Palermo) Jajalo (Palermo) La Gumina (Palermo) Murawski (Palermo) Baraye (Parma) Barilla’ (Parma) Corapi (Parma) Iacoponi (Parma) Munari (Parma) Scavone (Parma) Bandinelli (Perugia) Belmonte (Perugia) Colombatto (Perugia).

Dossena (Perugia) Falco (Perugia) Kouan (Perugia) Monaco (Perugia) Mustacchio (Perugia) Volta (Perugia) Coulibaly (Pescara) Crescenzi (Pescara) Bergamelli (Pro Vercelli) Legati (Pro Vercelli) Polidori (Pro Vercelli) Rovini (Pro Vercelli) Vajushi (Pro Vercelli) Gatto (Salernitana) Kiyine (Salernitana).

Pucino (Salernitana) Zito (Salernitana) Lopez (Spezia) Maggiore (Spezia) Masi (Spezia) Finotto (Ternana) Gasparetto (Ternana) Signorini (Ternana) Varone (Ternana) Cernuto (Venezia) Domizzi (Venezia) Garofalo (Venezia) Geijo (Venezia) Modolo (Venezia) Stulac (Venezia) Aramu (Virtus Entella) Brivio (Virtus Entella).