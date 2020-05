MILANO – L’arrivo di Eriksen nel nostro Paese è stato piuttosto traumatico.

Nemmeno il tempo di esordire con l’Inter che è arrivato il coronavirus a sospendere tutto…

Così l’ex calciatore del Tottenham ha dovuto calarsi nella dura realtà della quarantena in una città che ancora non conosceva.

Le dichiarazioni del danese sono riportate da gazzetta.it.