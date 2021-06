Dopo l’arresto cardiaco di Christian Eriksen l’Uefa ha detto alla Danimarca di giocare oppure ci sarebbe stata la sconfitta 3-0 a tavolino contro la Finlandia? Sì, secondo l’ex portiere danese Peter Schmeichel padre dell’attuale portiere della Danimarca, come riporta il quotidiano britannico Sun.

La partita era stata interrotta poco prima dell’intervallo quando il centrocampista danese dell’Inter, Christian Eriksen, è crollato in campo per un arresto cardiaco. Dopo la rianimazione il calciatore è stato portato in ospedale, confermato poi che era sveglio e stabile dopo l’arresto cardiaco.

Eriksen e il presunto ricatto Uefa

La partita era stata sospesa, ma le squadre sono poi tornate in campo. L’Uefa ha fatto subito sapere che il match è ripreso su espressa richiesta di Eriksen. Ma l’ex portiere danese Schmeichel ha rivelato altro. Schmeichel ha dichiarato nel programma televisivo “Good Morming Britain”: “Hanno detto che i giocatori hanno insistito per giocare. So che non è la verità. O è così che vedi la verità. Sono rimasti con tre opzioni. Una era quella di giocare subito e far giocare gli ultimi 50 minuti. L’altra era giocare il giorno dopo e concludere il match. E la terza opzione era quella di rinunciare alla partita e perdere 3-0″.

Christian Eriksen giocherà ancora?

Se lo chiedono in tanti, compreso lo stesso calciatore danese dopo l’arresto cardiaco avuto durante Danimarca-Finlandia. Al momento è ancora presto per dirlo, perché ci saranno tanti altri esami a cui il centrocampista dell’Inter dovrà sottoporsi. All’inizio si pensava che l’arresto cardiaco fosse dovuto a un infarto, ma invece i medici lo hanno escluso.

Ecco perché sono necessari altri esami, perché per tornare a giocare bisogna prima capire cosa ha Eriksen. Se si dovesse trattare di qualche malformazione cardiaca per esempio, difficilmente lo rivedremo in campo perché le varie federazioni calcistiche (quindi anche la Serie A) impediscono di giocare a calciatori che abbiano problemi di questo tipo.