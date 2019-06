PARIGI – Il bacio tra Magdalena Eriksson e Pernille Harder spopola su tutti i social network. Si tratta di una immagine estremamente significativa perché la Eriksson è una delle stelle della Svezia, Nazionale che è arrivata al Mondiale Francese dopo aver eliminato la Danimarca di Harder nelle qualificazioni Mondiali.

Pernille Harder non è solamente una giocatrice della Nazionale Danese ma è anche la fidanzata di Magdalena Eriksson e sta seguendo questo Mondiale tifando per la Svezia che è la squadra che ha eliminato la sua Danimarca dalla Coppa del Mondo.

L’amore per la compagna Magdalena Eriksson le ha fatto dimenticare questa grandissima delusione e le sta facendo indossare la maglia di un’altra Nazionale, quella della Svezia, anche se solamente da tifosa.

La foto spopola su ogni social network e ha colpito veramente tutti per la spontaneità con la quale queste due giocatrici si baciano con passione in pubblico. E’ la condivisione di una grandissima gioia a caldo, subito dopo il fischio finale dell’arbitro.

La Svezia si è qualificata per i quarti di finale della Coppa del Mondo Femminile attualmente in corso in Francia. La Svezia è già tra le prime otto del mondo e nei quarti di finale dovrà vedersela con la fortissima Germania. Le tedesche partono con i favori del pronostico ma le svedesi venderanno cara la pelle.

A proposito di outsider, nell’altro quarto di finale spicca la sfida tra la nostra Nazionale Italiana e l’Olanda. Anche in questo caso le olandesi partono con i favori del pronostico ma le azzurre vogliono continuare a stupire in mondovisione.

Chiudono il quadro dei quarti di finale, due sfide da urlo. Stati Uniti-Francia è una finale anticipata mentre Norvegia-Inghilterra è una gara dagli altissimi contenuti tecnici.

Video dal canale YouTube “Tuitealo” con il bacio tra la Eriksson e la Harder.