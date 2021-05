Karim Benzema verrà convocato da Didier Deschamps per partecipare ad Euro 2020 in partenza dall’11 giugno. A lanciare la bomba del ritorno dell’attaccante del Real Madrid in Nazionale era stato il quotidiano francese Le Parisien. Il 33enne ha giocato l’ultima gara con la Francia nel 2015. Da allora zero presenze con la Nazionale, fuori sia dagli Europei del 2016, che dai Mondiali del 2018 dove la Francia trionfò in finale contro la Croazia.

Benzema fu allontanato dal giro della nazionale a seguito dello scandalo Valbuena: il compagno di nazionale denunciò un ricatto a sfondo sessuale in cui era coinvolto anche l’attaccante del Real.

Deschamps convoca anche Theo Hernandez

Insieme a Benzema verrà convocato anche Theo Hernandez, il terzino del Milan. Per Theo, consacratosi in questa stagione con la maglia del Milan e fino a questo momento sempre ignorato nelle selezioni dal ct transalpino, sarà una prima assoluta. In Nazionale troverà il fratello Lucas, difensore del Bayern Monaco, che con i Blues è salito sul tetto del Mondo.

Euro 2020, il girone della Francia

La Francia, nel girone F, farà il suo esordio a Euro 2020 il 15 giugno a Monaco di Baviera contro la Germania. Sabato 19 giugno affronterà l’Ungheria a Budapest mentre il 23 sarà la volta del Portogallo, sempre a Budapest.