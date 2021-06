Euro 2020, Benzema infortunato alla coscia in amichevole: a rischio per Francia-Germania FOTO ANSA

La Francia vince in amichevole contro la Bulgaria ma è in apprensione per Benzema, infortunato alla coscia e costretto a uscire nel primo tempo. Per lui adesso è fortemente a rischio la partita di esordio a Euro 2020 che sarà martedì prossimo contro la Germania. Ma potrebbe anche essere costretto a tornare a casa senza giocare l’Europeo. La partita è terminata 3 a 0 con gol di Griezman e doppietta di Giroud.

Benzema infortunato nel primo tempo

Benzema, tornato in nazionale la settimana scorsa dopo 6 anni di assenza, è stato costretto a lasciare il campo al 41′: dopo aver cercato la deviazione di testa su un cross di Pavard, l’attaccante del Real è caduto male e si è subito toccato la gamba destra. Dopo qualche minuto a terra, assistito dallo staff medico, ha chiesto il cambio, lasciando il campo per Giroud (a segno poi con una doppietta) con una vistosa fasciatura sulla coscia. Una brutta grana, per Deschamps, che nelle prossime ore saprà se Benzema sarà arruolabile o meno per l’Europeo.

Le altre amichevoli di ieri

Non è scesa in campo la Spagna, in quarantena dopo la positività di Busquets e poi di Llorente: al posto della Roja, contro la Lituania, ha giocato l’Under 21 di De la Fuente, che ha comunque vinto con un netto 4-0. Dopo il pesante 0-4 incassato dall’Italia, la Repubblica Ceca si riscatta nell’ultima amichevole pre-Europeo, vincendo per 3-1 con l’Albania: la nazionale di Silhavy esordirà nel torneo lunedì 14, alle 21, contro la Scozia. Senza reti, infine, l’amichevole tra Ungheria e Irlanda, con i magiari che giocheranno la loro prima partita dell’Europeo martedì 15 col Portogallo, proprio nel girone della Francia.