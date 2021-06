Euro 2020 Gaetano Castrovilli con le valigie in mano, cambio programma. Chiudete le valigie, si va a… Roma, per l’inizio di Euro 2020. Lo “spot” di Caressa si riferiva anche a lui, a Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina. Lui le valigie le aveva chiuse, solo che pensava di arrivare alle Seychelles per un bagno di sole e di mare lontano, lontanissimo.

Il viaggio sarà molto più corto. All’ultimo s’è fatto male anche Lorenzo Pellegrini, la mezzala romanista, infortunio serio il suo, gli Europei li farà forse fra 3 anni. Il ct Roberto Mancini ha prontamente chiamato Castrovilli.

Gioia insperata e un po’ di trambusto logistico (ci ragguaglia il sito Fiorentinanews.com). La fidanzata Rachele Risaliti se ne farà una ragione, per il ragazzo di Canosa di Puglia è un’occasione imperdibile. Le vacanze le farà dopo, si spera dall’8 luglio in poi.

Del resto il centrocampo è dove l’Italia soffre di più, nel senso che Verratti, il più forte, ha appena ripreso a toccare il pallone. Al momento la formazione titolare nell’esordio contro la Turchia di venerdì sembra già scritta in linea mediana. Jorginho alla regia, Locatelli e Barella a supporto.