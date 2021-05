Euro 2020, i convocati della Germania: tornano Hummels e Müller, c’è Gosens dell’Atalanta. Bocciati Draxler e Boateng. La Germania ha ufficializzato i nomi dei convocati per Euro 2020. Ci sono ritorni importanti come quelli di Hummels e Muller ma anche bocciature come quelle di Draxler e Boateng. In tutto questo, è stato confermato nel giro della Nazionale Tedesca il calciatore dell’Atalanta Gosens.

Riportiamo di seguito, l’elenco con i calciatori convocati dalla Germania per Euro 2020 (campionato europeo di calcio 2021).

Portieri: Leno, Neuer, Trapp;

Difensori: Ginter, Gosens, Günter, Halstenberg, Hummels, Klostermann, Koch, Rüdiger, Süle;

Centrocampisti: Emre Can, Goretzka, Gündoğan, Hofmann, Kimmich, Kroos, Musiala, Neuhaus;

Attaccanti: Gnabry, Havertz, Müller, Sané, Volland, Werner.

Convocati Germania Euro 2020: Hummels e Muller tornano nel giro della Nazionale

La sorpresa più grande nelle convocazioni della Nazionale Tedesca per Euro 2020 è il doppio ritorno di Hummels e Muller (entrambi erano fuori dal giro da un paio d’anni). Confermato a pieni voti il calciatore dell’Atalanta Gosens, reduce da una stagione straordinaria in nerazurro.

Convocati Germania Euro 2020, l’elenco dei calciatori bocciati o assenti

Ci sono almeno quattro assenze eccellenti. Quelle di Ter Stegen e Reus non sono delle sorprese perché i calciatori non hanno recuperato dai rispettivi problemi personali. Mentre fanno rumore quelle di Draxler e Boateng.

Draxler ha giocato molto bene con la maglia del Psg ma questo non è bastato per farlo tornare in Nazionale. E lo stesso discorso vale anche per Boateng. Il Boa era fuori dal giro della Nazionale da anni ma tutti pensavano ad un ripescaggio come avvenuto per Hummels e Muller ma non è stato così.