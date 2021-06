Perché i portieri della Svizzera si allenano con strani occhiali da sole? Se lo domandano in molti dopo aver visto le immagini di Yann Sommer, Jonas Omlin, Yvon Mvogo e Gregor Kobe mentre si preparano alla sfida con la Francia, valida per l’ottavo di finale di Euro 2020.

In realtà non è una moda stravagante, né un vezzo dei portieri elvetici, bensì un metodo scientifico. Quelli che sembrano occhiali da sole sono in realtà un accessorio inventato da una azienda giapponese che serve a sviluppare la vista e i riflessi.

Cosa sono gli Strobe Glasses

Si chiamano Strobe Glasses, ossia occhiali stroboscopici intelligenti, che stimolando il bulbo oculare e i muscoli dell’occhio, prevenendo la degenerazione della cornea.

L’allenamento con gli Strobe Glasses ostruisce parzialmente la visione passando in modo intermittente da trasparente a opaco: questo serve a migliorare la cognizione visiva di base, come l’attenzione transitoria e la valutazione anticipatoria della traiettoria, così come la memoria a breve termine.

Secondo l’azienda basta indossarli per 15 minuti ogni due o tre giorni per un periodo di 2-3 mesi per ottenere un incremento del 10% della capacità visiva.

Contro l’Italia però Sommer non ha dato i risultati sperati: la partita si è conclusa 3 a 0 per gli azzurri. Chissà che gli effetti non si vedano contro la Francia?

Euro 2020, dove vedere Francia-Svizzera

Francia-Svizzera sarà visibile in diretta TV in chiaro su Rai 1 e il collegamento partirà alle ore 20:30, subito dopo il Tg1. La sfida tra due vecchie conoscenze del calcio italiano Deschamps e Petkovic sarà trasmessa in diretta Tv anche da Sky, sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Football (203 del satellite) e Sky Sport HD (251 del satellite).

La partita sarà disponibile anche in streaming gratuito su RaiPlay. Gli abbonati Sky, inoltre, potranno vedere il match anche sull’app Sky Go e su NOW, con abbonamento al Pass Sport.