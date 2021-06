L’Italia perde uno dei centrocampisti titolari per Euro 2020 visto l’improvviso infortunio per Lorenzo Pellegrini che ha una lesione muscolare. Il tutto il giorno prima del debutto nel torneo visto che domani sera l’Italia scenderà in campo a Roma contro la Turchia per la gara inaugurale di Euro 2020.

L’infortunio di Lorenzo Pellegrini

Pellegrini quindi salta l’Europeo. Pellegrini, dopo l’allenamento di ieri, ha sentito un riacutizzarsi del dolore al flessore della coscia sinistra che si porta dietro dal derby e che gli aveva fatto saltare le due amichevoli per precauzioni. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto hanno stabilito che si tratta di una lesione muscolare. Senza Sensi, anche lui infortunato, e con Verratti ancora non al meglio, ora Mancini dovrà arrangiare il centrocampo che con ogni probabilità sarà composto da Barella, Locatelli e Jorginho.

Mancini chiama Castrovilli

Intanto Mancini ha richiamato Gaetano Castrovilli della Fiorentina. Potrebbe essere lui a sostituire Pellegrini a centrocampo viste le sue doti offensive. Queste le probabili formazioni di Italia-Turchia.

Italia (4-3-3): G. Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne.

Turchia (4-1-4-1): Cakir; Celik, Soyuncu, Demiral, Meras; Yokuslu; Karaman, Yazichi, Tufan, Calhanoglu; Burak Yilmaz.