Euro 2020, Italia-Austria agli ottavi: seconda nel girone, 1 a 0 all’Ucraina. Ci tocca l’Austria. L’abbinamento agli ottavi di finale dell’Italia prima qualificata del torneo prevedeva la seconda del girone E. Quello vinto dall’Olanda. Fuori la Macedonia del Nord, se la giocavano Ucraina e Austria, appunto.

Doveva vincere l’Austria per entrare nella storia. Prima volta che supera la fase a gironi nei campionati Europei.

E prima volta è stata. Rete di Baumgartner, angolo battuto benissimo da Alaba con Baumgartner che anticipa Zabarnyi e con il destro insacca la palla in rete. Uno a zero, con un bel primo tempo, poi ha gestito senza troppi affanni. Una nazionale abbordabile per gli ottavi di finale di un’Italia che ora i bookmakers danno dietro solo alla Francia per la vittoria finale.

Il capitano e miglior giocatore è senza dubbio Alaba, il terzino a tutto campo del Bayern Monaco. Sabidzer del Lipsia dalla cintola in su. Ottavi cui era lecito guardare facendo pure qualche calcolo.

Ai quarti (venerdì 2 luglio a Monaco di Baviera), verosimilmente, il Belgio, ma già dai quarti in poi i calcoli sono un boomerang assicurato. La finale è in programma a Wembley l’11 luglio alle ore 21,00 (così come le due semifinali, la nostra eventuale martedì 6 luglio).