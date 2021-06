E’ il giorno di Italia-Svizzera agli Europei di calcio. Alle 18 si sono aperti i cancelli dello Stadio Olimpico per la prima gara senza coprifuoco e il secondo match di entrambe le squadre a Euro2020.

Una partita decisiva per gli azzurri di Roberto Mancini che, in caso di vittoria, entrerebbero matematicamente già agli ottavi di finale.

Ecco perché Roberto Mancini ha scelto di non stravolgere la formazione che ha travolto la Turchia con tre gol nella gara inaugurale della competizione.

L’unico cambio riguarda la difesa visto che Florenzi, anche oggi impegnato in un lavoro differenziato per il risentimento muscolare di venerdì scorso, non sarà pronto per giocare dal primo minuto: al suo posto Di Lorenzo.

Italia-Svizzera, le formazioni ufficiali

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne. Ct: Mancini.

SVIZZERA (3-4-1-2):Sommer, Akanji, Schar, Elvedi, Mbabu, Rodriguez, Xhaka, Freuler, Seferovic, Embolo, Shaqiri. Ct: Petkovic.

ARBITRO: Karasev (Rus).

GUARDALINEE: Demeshko e Gavrilin.

QUARTO UOMO: Oliver (Ing).

VAR: Dankert (Ger).

AVAR: Fritz (Ger), Gittelmann (Ger) e Gil (Pol).

Italia-Svizzera, dove vedere la partita in tv

Allo Stadio Olimpico per vedere Italia-Svizzera sono ammessi sempre 16mila presenti. La partita sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Football e in chiaro su Rai 1.

Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Rai Play.