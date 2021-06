Euro 2020, probabili formazioni Italia-Turchia e dove vederla in diretta tv e streaming Rai e Sky

Le probabili formazioni e dove vedere Italia-Turchia in diretta tv e streaming Rai e Sky, la partita inaugurale di Euro 2020 che si giocherà questa sera alle 21 allo Stadio Olimpico di Roma. L’Italia di Roberto Mancini comincia il suo cammino nell’Europeo giocando contro la Turchia per il girone A. Le altre due squadre del girone sono Galles e Svizzera.

Dove vedere Italia-Turchia in diretta tv e in streaming

Tutte la partite dell’Europeo sono disponibili su Sky. Tutte le partite dell’Italia sono visibili anche sulla Rai. Italia-Turchia sarà visibile in diretta streaming su Sky Go, servizio incluso per gli abbonati Sky, Now Tv, con l’acquisto del pacchetto sport e Rai Play. In diretta tv invece la partita andrà in onda su Rai Uno e su SkySport Uno.

Euro 2020, girone Italia e tutti gli altri gironi, accoppiamenti, calendario e orario delle partite, gli stadi dell’Europeo

Le probabili formazioni di Italia-Turchia

Queste le probabili formazioni di Italia-Turchia.

Italia (4-3-3): G. Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne.

Turchia (4-1-4-1): Cakir; Celik, Soyuncu, Demiral, Meras; Yokuslu; Karaman, Yazichi, Tufan, Calhanoglu; Burak Yilmaz.

Europei, i convocati dell’Italia: l’elenco

Portieri:

Gianluigi Donnarumma (Milan)

Alex Meret (Napoli)

Salvatore Sirigu (Torino)

Difensori:

Francesco Acerbi (Lazio)

Alessandro Bastoni (Inter)

Leonardo Bonucci (Juventus)

Giorgio Chiellini (Juventus)

Giovanni Di Lorenzo (Napoli)

Emerson Palmieri (Chelsea)

Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain)

Gianluca Mancini (Roma)

Leonardo Spinazzola (Roma)

Rafael Toloi (Atalanta)

Centrocampisti:

Nicolò Barella (Inter)

Bryan Cristante (Roma)

Jorginho (Chelsea)

Manuel Locatelli (Sassuolo)

Gaetano Castrovilli (Fiorentina)

Matteo Pessina (Atalanta)

Stefano Sensi (Inter)

Marco Verratti (Paris Saint Germain)

Attaccanti: