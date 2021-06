Euro 2020: risultati, classifiche gironi, accoppiamenti, classifica marcatori, prossime partite

Euro 2020, i risultati delle partite, le classifiche aggiornate, i marcatori, tutte le partite dell’Europeo, gli accoppiamenti. La sedicesima edizione dell’Europeo è itinerante: non si svolge in un’unica nazione ma in 11 città differenti. Il format adottato per il torneo è lo stesso di Euro 2016: le prime due classificate di ciascuno dei sei gironi delle fasi finali si qualificano per gli ottavi di finale insieme alle quattro migliori terze.

Tra le 24 squadre della competizione ce ne sono due esordienti: Finlandia e Macedonia del Nord.

L’Italia di Roberto Mancini è alla sua decima partecipazione (1968, 1980, 1988, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020). L’unica vittoria nella competizione risale al 1968.

Euro 2020 dove vedere l’Italia e tutte le partite dell’Europeo in tv e streaming. Quali gare su Sky e quali sulla Rai

Girone A risultati e classifica

Venerdì 11 giugno: Turchia – Italia (21:00, Roma)

(21:00, Roma) Sabato 12 giugno: Galles – Svizzera (15:00, Baku)

Mercoledì 16 giugno: Turchia – Galles (18:00, Baku)

Mercoledì 16 giugno: Italia – Svizzera (21:00, Roma)

– Svizzera (21:00, Roma) Domenica 20 giugno: Italia – Galles (18:00, Roma)

– Galles (18:00, Roma) Domenica 2o giugno: Svizzera – Turchia (18:00, Baku)

Classifica:

Italia 0 Turchia 0 Svizzera 0 Galles 0

Girone B risultati e classifica

Sabato 12 giugno: Danimarca – Finlandia (18:00, Copenaghen)

Sabato 12 giugno: Belgio – Russia (21:00, San Pietroburgo)

Mercoledì 16 giugno: Finlandia – Russia (15:00, San Pietroburgo)

Giovedì 17 giugno: Danimarca – Belgio (18:00, Copenaghen)

Lunedì 21 giugno: Russia – Danimarca (21:00, Copenaghen)

Lunedì 21 giugno: Finlandia – Belgio (21:00, San Pietroburgo)

Classifica:

Belgio 0 Russia 0 Danimarca 0 Finlandia 0

Girone C risultati e classifica

Domenica 13 giugno: Austria – Macedonia del Nord (18:00, Bucarest)

Domenica 12 giugno: Olanda – Ucraina (21:00, Amsterdam

Giovedì 17 giugno: Ucraina – Macedonia del Nord (15:00, Bucarest)

Giovedì 17 giugno: Olanda – Austria (21:00, Amsterdam)

Lunedì 21 giugno: Macedonia del Nord – Olanda (18:00, Amsterdam)

Lunedì 21 giugno: Ucraina – Austria (18:00, Bucarest)

Classifica:

Olanda 0 Ucraina 0 Austria 0 Macedonia del Nord 0

Girone D risultati e classifica

Domenica 13 giugno: Inghilterra – Croazia (15:00, Londra)

Lunedì 14 giugno: Scozia – Repubblica Ceca (15:00, Glasgow)

Venerdì 18 giugno: Croazia – Repubblica Ceca (18:00, Glasgow)

Venerdì 18 giugno: Inghilterra – Scozia (21:00, Londra)

Martedì 22 giugno: Repubblica Ceca – Inghilterra (21:00, Londra)

Martedì 22 giugno: Croazia – Scozia (21:00, Glasgow)

Classifica:

Inghilterra 0 Croazia 0 Repubblica Ceca 0 Scozia 0

Girone E risultati e classifica

Lunedì 14 giugno: Polonia – Slovacchia (18:00, San Pietroburgo)

Lunedì 14 giugno: Spagna – Svezia (21:00, Siviglia)

Venerdì 18 giugno: Svezia – Slovacchia (15:00, San Pietroburgo)

Sabato 19 giugno: Spagna – Polonia (21:00, Siviglia)

Mercoledì 23 giugno: Slovacchia – Spagna (18:00, Siviglia)

Mercoledì 23 giugno: Svezia – Polonia (18:00, San Pietroburgo)

Classifica:

Spagna 0 Polonia 0 Svezia 0 Slovacchia 0

Girone F risultati e classifica

Martedì 15 giugno: Ungheria – Portogallo (18:00, Budapest)

Martedì 15 giugno: Francia – Germania (21:00, Monaco di Baviera)

Sabato 19 giugno: Ungheria – Francia (15:00, Budapest)

Sabato 19 giugno: Portogallo – Germania (18:00, Monaco di Baviera)

Mercoledì 23 giugno: Germania – Ungheria (21:00, Monaco di Baviera)

Mercoledì 23 giugno: Portogallo – Francia (21:00, Budapest)

Classifica:

Francia 0 Portogallo 0 Germania 0 Ungheria 0

Accoppiamenti fase a eliminazione diretta

Ottavi di finale :

: 1) 2A – 2B

2) 1A – 2C

3) 1C – 3D/3E/3F

4) 1 B – 3A/3D/3E/3F

5) 2D – 2E

6) 1F – 3A/3B/3C

7) 1D – 2F

8) 1E – 3A/3B/3C/3D

Quarti di finale : Vincente O6 – Vincente O5 (Q1) , Vincente O4 – Vincente O2 (Q2), Vincente O1 – Vincente O3 (Q3), Vincente O8 – Vincente O7 (Q4)

: Vincente O6 – Vincente O5 (Q1) , Vincente O4 – Vincente O2 (Q2), Vincente O1 – Vincente O3 (Q3), Vincente O8 – Vincente O7 (Q4) Semifinali : Vincente Q1 – Vincente Q2 (S1), Vincente Q3 – Vincente Q4 (S2)

: Vincente Q1 – Vincente Q2 (S1), Vincente Q3 – Vincente Q4 (S2) Finale: Vincente S1 – Vincente S2

Per esempio, se l’Italia si qualifica prima nel suo girone, agli ottavi di finale trova la seconda del girone C. Se si qualifica seconda, agli ottavi di finale trova la seconda del girone B.