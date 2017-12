ROMA – A 30 anni dalla finale del Mondiale del ’90, Roma tornerà a ospitare una partita simbolo del grande calcio internazionale: la gara inaugurale dell’Europeo 2020. Si tratta di un’edizione storica, nel 60/o anniversario del torneo continentale, che coinvolgerà in tutto 12 citta’ europee.

L’annuncio ufficiale è stato dato oggi a Nyon dopo l’esecutivo dell’Uefa. “È un risultato straordinario per tutta l’Italia calcistica – ha commentato il presidente della Figc, Carlo Tavecchio -. Oggi è stata riconosciuta alla Federcalcio l’efficacia della sua politica internazionale”.

A Roma si giocheranno in tutto quattro partite, tra cui anche uno dei quarti di finale, mentre Londra, oltre alle semifinali e alla finale, dovrà ospitare in più le quattro partite che avrebbero dovuto svolgersi a Bruxelles. L’Uefa ha infatti deciso di escludere la capitale belga dal novero delle sedi, non avendo ricevuto le necessarie garanzie per la conclusione in tempo dei lavori del nuovo stadio, ancora in fase di progettazione.

Grande soddisfazione per l’assegnazione a Roma della gara inaugurale è stata espressa dal ministro dello Sport, Luca Lotti: “Una bella notizia per l’Italia, frutto di un grande lavoro di squadra. Un passo in avanti per fare ripartire il nostro calcio”, ha scritto su twitter. “Roma ancora una volta al centro dei grandi eventi internazionali”, il tweet del sindaco, Virginia Raggi. L‘Italia nel 2019 sarà sede, insieme con San Marino, dell’Europeo Under 21, prologo al torneo delle nazionali maggiori.

“La gara d’apertura è seconda come importanza solo alla finale”, ha sottolineato il dg della Figc, Michele Uva, che riconosce il “grande lavoro interno fatto con Evelina Christillin e Andrea Agnelli. Sono stati bravi, abbiamo lavorato di squadra e questo è un grande segnale di credibilità per il sistema calcio italiano costruito in questo ultimo anno”.