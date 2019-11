BUCAREST (ROMANIA) – Sorteggio fortunato per l’Italia. La Nazionale Italiana allenata da Roberto Mancini ha evitato Francia e Portogallo e ha pescato un girone di Euro 2020 abbondantemente alla sua portata. Gli azzurri sono stati inseriti nel girone A con Svizzera, Turchia e Galles. Gli azzurri giocheranno tutte e tre le partite a Roma, la gara inaugurale sarà contro la Turchia il 12 giugno. Se gli azzurri sorridono, non si può dire lo stesso delle Nazionali che comporranno il girone di ferro con Francia (campione del mondo in carica), Germania (vincitrice dell’ultima edizione della Confederations Cup) e Portogallo (campione d’Europa in carica e vincitore dell’ultima edizione della Nations League).

Quello del 2020, sarà il primo campionato europeo itinerante nella storia del calcio. La competizione inizierà il 12 giugno del 2020 e finirà il 12 luglio del 2020. Euro 2020 si giocherà in Italia, presso lo stadio Olimpico di Roma, ma anche a Baku, Copenaghen, Monaco di Baviera, Londra, Dublino, Amsterdam, Bucarest, San Pietroburgo, Bilbao, Budapest e Glasgow. Riportiamo di seguito, tutti i gironi di Euro 2020 a partire da quello degli azzurri.

Gruppo A – Italia, Svizzera, Turchia e Galles.

Gruppo B – Belgio, Russia, Danimarca e Finlandia.

Gruppo C – Ucraina, Olanda, Austria e vincente playoff “D”.

Gruppo D – Inghilterra, Croazia, Repubblica Ceca e vincente playoff “C”.

Gruppo E – Spagna, Polonia, Svezia e vincente playoff “B”.

Gruppo F – Germania, Francia, Portogallo e vincente playoff “A”.

Come potete vedere, non è ancora noto il nome di quattro Nazionali. Usciranno dai playoff di qualificazione ad Euro 2020. Ecco quindi il tabellone delle semifinali dei playoff:

Percorso D: Georgia-Bielorussia; Macedonia del Nord-Kosovo;

Georgia-Bielorussia; Macedonia del Nord-Kosovo; Percorso C: Scozia-Israele; Norvegia-Serbia;

Scozia-Israele; Norvegia-Serbia; Percorso B: Bosnia ed Erzegovina-Irlanda del Nord; Slovacchia-Repubblica d’Irlanda;

Bosnia ed Erzegovina-Irlanda del Nord; Slovacchia-Repubblica d’Irlanda; Percorso A: Islanda-Romania; Bulgaria-Ungheria.

Le vincitrici delle semifinali per ogni lega si affronteranno in una finale. Chi vincerà la finale si qualificherà a Euro 2020. Le semifinali degli spareggi si terranno il 26 marzo 2020, mentre le finali sono in programma per il 31 marzo 2020.