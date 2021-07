Euro 2020, Spagna in semifinale: rigori fatali alla Svizzera, decisiva la rete di Oyarzabal. La Svizzera non riesce a replicare l’impresa contro la Francia ma esce di scena a testa altissima. Infatti la squadra allenata da Petkovic è arrivata ai quarti di finale contro ogni pronostico dopo aver iniziato la competizione con appena 1 punto in due partite.

Rigori fatali alla Svizzera ma quanta sofferenza per la Spagna…

La gara è stata decisa ai rigori dopo che la Spagna non era stata in grado di battere un avversario che ha giocato in inferiorità numerica per gran parte dell’incontro.

La squadra di Luis Enrique è passata in vantaggio all’8′ con una autorete di Zakaria propiziata da Jordi Alba. Zakaria è stato inserito come titolare perché il capitano degli svizzeri, Xhaka, era assente per squalifica.

Ma la Svizzera non si è scomposta e da quel momento non ha rischiato più di tanto. E così è riuscita a trovare il pareggio al 68′ con Shaqiri. L’attaccante ha sfruttato uno svarione della difesa della Spagna e ha insaccato da due passi su assist di Freuler.

Poi l’episodio che sembrava aver condannato la Svizzera. Freuler è stato espulso al 77′. L’entrata del calciatore dell’Atalanta è stata decisa ma prima sul pallone e poi sull’avversario. Infatti l’episodio, piuttosto controverso, è stato rivisto anche al var. Ma alla fine l’arbitro ha confermato il cartellino rosso per Freuler.

La Svizzera regge ai supplementari ma crolla ai rigori, Spagna in semifinale contro Italia o Belgio

Dopo il fischio finale, le squadre sono andate ai supplementari. La Spagna non è riuscita ad abbattere il muro difensivo della Svizzera e le due squadre sono andate ai rigori. Dagli undici metri, hanno fatto meglio i calciatori spagnoli. Le Furie Rosse sono andate in gol con Olmo, Moreno e Oyarzabal (gol decisivo).

Gli svizzeri non hanno replicato i rigori contro la Francia. Sono stati praticamente disastrosi. Ha segnato solamente Gavranovic.Per il resto, hanno sbagliato Schar, Akanji e Vargas. La Spagna se la vedrà con la vincente di Belgio-Italia.