Eurobasket, dove vedere Italia-Estonia in diretta tv e streaming: orario e canale

Esordio per la Nazionale italiana di basket contro l’Estonia, per la prima partita degli Europei 2022. Gli uomini di mister Pozzecco scendono in campo alle ore 21:00 per il debutto nel Gruppo C che giocherà tutte le partite al Forum di Assago, alle porte di Milano.

Questa edizione degli Europei di Basket, la 41ma, si disputerà in quattro Paesi diversi: oltre l’Italia, saranno impegnate la Germania, Repubblica Ceca e Georgia, con le fasi finali che si disputeranno a Berlino. L’Italia è stata inserita nel Gruppo C, insieme a Grecia, Estonia, Ucraina, Gran Bretagna e Croazia.

Dove vedere Italia-Estonia di Basket agli Europei 2022

Il debutto azzurro contro l’Estonia ha come fischio di inizio le 21:00 di venerdì 2 settembre, al Forum di Assago (Milano). La partita verrà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena. In streaming, invece, oltre che su Sky Go, la partita sarà visibile anche su Now Tv e Eleven Sports con i servizi on demand.

Le partite nell’Italia nel girone dell’Eurobasket

Italia-Estonia è la prima partita per gli Azzurri nel Girone C dove sfideranno anche Grecia, Estonia, Ucraina, Gran Bretagna e Croazia. Ecco nel dettaglio tutte le partite dell’Italia agli Europei di Basket, con data e orario, che si svolgeranno a Milano.