Eurobasket, dove vedere Italia-Grecia in diretta tv e streaming: orario e canale

Questa sera, 3 settembre, l’Italia affronterà la Grecia nella seconda partita a Eurobasket 2022. Nel primo match, disputato ieri, la Nazionale azzurra ha superato l’Estonia 83-62. La gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport, Eleven Sports e Now TV.

Italia-Grecia, tutto quello che c’è da sapere

E’ un grande classico quello con la nazionale ellenica, con cui l’Italia vanta ben 65 precedenti, con un bilancio di 40 vinte/25 perse. Positivo anche il record all’Europeo, con un saldo di 8-4. L’ultimo incrocio però sorride alla Grecia, che si impose 83-63 ad Atene in un’amichevole dell’agosto 2019. Sul parquet amico, l’Italia ha un saldo di 18-3.

Il pericolo numero uno della formazione guidata da coach Itoudis è ovviamente la stella NBA Giannis Antetokounmpo che già contro la Croazia ha vestito i panni del trascinatore (27 punti, 11 rimbalzi e 6 assist). Il fuoriclasse dei Milwaukee Bucks è però ben coadiuvato da giocatori di primissimo livello internazionale come Nick Calathes, Kostas Sloukas, Ioannis Papapetrou e Tyler Dorsey, soltanto per citarne alcuni.

Dove vedere Italia-Grecia in diretta tv e streaming

La sfida tra Italia e Grecia, secondo turno del Girone C a Eurobasket 2022, si giocherà questa sera alle ore 21:00, sul parquet del Mediolanum Forum di Assago (Milano). La partita sarà trasmessa in TV su Sky Sport Arena (204) con telecronaca di Flavio Tranquillo e commento tecnico di Davide Pessina, mentre in LIVE-Streaming sarà visibile su NOW TV ed ELEVEN Sports. Eurosport.it vi offrirà la diretta testuale dell’incontro e commenti post-gara.