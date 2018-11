LA SPEZIA – Domani si chiudono le qualificazioni a EuroBasket Women 2019 con protagonista l’Italia.

Dopo la vittoria ottenuta sabato scorso in Croazia, a La Spezia le Azzurre di coach Marco Crespi affrontano la Svezia, nell’ultimo decisivo impegno del Girone H, che vede l’Italia in testa con 9 punti, gli stessi della nazionale svedese.

Si gioca al Palasport Gianfranco Mariotti della città ligure, con match in diretta esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena (diretta streaming su SkyGo), a partire dalle ore 20.30.

A un passo dalla qualificazione diretta, l’Italia proverà a sfruttare al massimo il fattore casalingo, così da non dover fare i conti con la classifica degli altri gironi. Infatti, all’Europeo si qualifica direttamente solo la prima di ogni gruppo, mentre il resto degli altri posti verrà assegnato alle sei migliore seconde classificate.

L’Europeo si svolgerà in Serbia e Lettonia tra fine giugno e inizio luglio 2019, con la fase finale interamente nella capitale serba Belgrado.

Basket femminile

EuroBasket Women 2019 Qualifiers

mercoledì 21 novembre – ore 20.30:

ITALIA-SVEZIA

diretta esclusiva Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

(telecronaca Geri De Rosa, commento Silvia Gottardi, bordo campo Claudia Angiolini).

