Venerdì 26 agosto, a partire dalle 13,00 si terrà ad Istanbul in Turchia il sorteggio della fase a gironi dell’Europa League 2022/2023. I club interessati sono 32 e sono divisi in quattro fasce da otto. La collocazione è stata decisa in base al ranking per coefficienti. Anche qui vale la stessa regola di tutte le competizioni: i club appartenenti alla stessa federazione non possono essere sorteggiati contro.

Europa League, dove vedere i sorteggi in tv e in streaming Il sorteggio della fase a gironi dell’Europa League 2022-2023 sarà trasmesso da DAZNk. Sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, su Sky Sport Calcio (canale 202) oppure in streaming su SkyGo, applicazione scaricabile gratuitamente.

Roma e Lazio le due italiane. L’elenco di tutte le squadre partecipanti al sorteggio

Roma (ITA)

Manchester United (ENG)

Arsenal (ENG)

Lazio (ITA)

Braga (POR)

Feyenoord (NED)

Rennes (FRA)

Real Sociedad (ESP)

Real Betis (ESP)

Union Berlin (GER)

Freiburg (GER)

Nantes (FRA)

Monaco (FRA)

Sturm Graz (AUT)

Union Saint-Gilloise (BEL)

Midtjylland (DEN)

Fasi successive

Le vincitrici dei gironi vanno direttamente agli ottavi di finale. In tutto, le squadre che accederanno alla seconda fase sono 12. Le seconde dei gironi andranno agli spareggi per la fase a eliminazione diretta. Qui, saranno accoppiate con le otto terze dei gironi di Uefa Champions League.

Le terze dei gironi vanno agli spareggi per la fase a eliminazione diretta di Uefa Europa Conference League, dove affronteranno le seconde dei gironi della suddetta competizione.

Quando si gioca l’Europa League, il calendario

Giornata 1: 8 settembre 2022

Giornata 2: 15 settembre 2022

Giornata 3: 6 ottobre 2022

Giornata 4: 13 ottobre 2022

Giornata 5: 27 ottobre 2022

Giornata 6: 3 novembre 2022

La fase a eliminazione diretta e la finale

Spareggi fase a eliminazione diretta: 16 e 23 febbraio

Ottavi di finale: 9 e 16 marzo 2023

Quarti di finale: 13 e 20 aprile 2023

Semifinali: 11 e 18 maggio 2023

La finale si giocherà il 31 maggio 2023 alla Puskás Aréna Park di Budapest.