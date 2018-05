ROMA – Sarà Atletico Madrid–Marsiglia la finalissima di Europa League. Le due squadre si sfideranno il 16 maggio a Lione. Confronto tra due tecnici che hanno nel loro curriculum esperienze nel nostro campionato. Simeone ha allenato il Catania nel 2011, Rudi Garcia ha guidato la Roma dal 2013 al 2016.

Diego Costa elimina Wenger

L’Atletico Madrid si è qualificato per la finale dell’Europa League (16 maggio a Lione) battendo l’Arsenal per 1-0 nella semifinale di ritorno giocata oggi al Wanda Metropolitano di Madrid. Rete di Diego Costa al 47′ pt. All’andata a Londra le due squadre avevamo pareggiato per 1-1.

Il gol di Diego Costa che ha steso l’Arsenal

De la locura del “Cholo” a la decepción de un Wenger que se despide del @Arsenal con las manos vacías. Diego Costa guió al @Atleti a otra final europea, esta vez en la @EuropaLeague. pic.twitter.com/7FlrNCU53A — Erasmo Provenza (@ErasmoProvenza) 3 maggio 2018

Gol decisivo dell’ex Inter Rolando

L’Olympique Marsiglia si è qualificato per la finale dell’Europa League nonostante la sconfitta di oggi in casa del Salisburgo, per 2-1 dopo i tempi supplementari, nella semifinale di ritorno conclusasi 2-0 dopo i tempi regolamentari. Reti di Haidara all’8′ st, Sarra (autogol) al 20′ st e Rolando all’11’ sts.

All’andata il Marsiglia dell’ex tecnico della Roma Rudi Garcia aveva vinto per 2-0. Nella finale del 16 maggio a Lione l’OM affronterà l’Atletico Madrid.

Il gol di Rolando che ha regalato la finale al Marsiglia