Europa League, Chelsea-Eintracht e Arsenal-Valencia in semifinale: possibile derby di Londra in finale

LONDRA – Dalla Champions League all’Europa League la musica non cambia, anche nella seconda competizione europea per club ci saranno due club inglesi in semifinale ed anche in questo caso ci sarà la possibilità di un “derby inglese” in finale. In questo caso si tratterebbe di un derby vero e proprio, e non come Liverpool-Tottenham, perché sia Chelsea che Arsenal sono di Londra.

Il Chelsea di Maurizio Sarri ha eliminato lo Slavia Praga, con una grande partenza ed un secondo tempo da brividi, e sfiderà in semifinale un Eintracht Francoforte capace di rimontare il Benfica (anche grazie all’aiutino di Orsato…). L’Arsenal ha vinto andata e ritorno contro il Napoli e sfiderà in semifinale il Valencia, squadra che si è sbarazzata agevolmente del Villarreal.

I risultati delle gare di ritorno di Europa League.

CHELSEA-SLAVIA PRAGA 4-3 (andata: 1-0)

5′ e 27′ Pedro (C), 9′ aut. Deli (C), 17′ Giroud (C), 26′ Soucek (S), 51′ e 54′ Sevcik (S).

CHELSEA (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Christensen, David Luiz, Emerson Palmieri; Kantè, Kovacic, Barkley; Pedro (87′ Hudson-Odoi), Giroud, Hazard (65′ Willian). Allenatore: Sarri.

SLAVIA PRAGA (4-2-3-1) : Kolár; Coufal, Ngadeu-Ngadjui, Deli, Boril; Král, Souček; Sevcic (78′ Stoch), Traoré, Zmrhal (85′ Skoda); Masopust. Allenatore: Trpisovský.

Ammoniti: Kanté (C), Soucek (S), Kudela (S), Emerson Palmieri (C), Kepa (C).

EINTRACHT-BENFICA 2-0 (andata: 2-4)

37′ Kostic (E), 67′ Rode (E).

EINTRACHT FRANCOFORTE (4-2-3-1): Trapp; Da Costa, Abraham, Hasebe, Falette; Fernandes, Rode (86′ Torró) ; Kostic, Gacinovic, Rebic; Jovic (76′ Paciência). Allenatore: Hutter.

BENFICA (4-4-2): Vlachodimos; André Almeida (79′ Jonas), Ruben Dias, Jardel, Grimaldo; Gedson Fernandes, Samaris, Fejsa, Rafa Silva; Joao Felix, Seferovic. Allenatore: Lage.

Ammoniti: Abraham (E), Falette (E), Rebic (E).

VALENCIA-VILLARREAL 2-0 (andata: 3-1)

13′ Lato (VA), 54′ Parejo (VA).

VALENCIA (4-4-2): Neto; Wass, Roncaglia, Diakhaby, Lato; Torres, Soler (46′ Gabriel Soler), Parejo (62′ Coquelin), Gonçalo Guedes (68′ Kang-IN); Santi Mina, Gameiro. Allenatore: Marcelino.

VILLARREAL (4-4-2): Andres Fernandez; Ratiu, Funes Mori, Victor Ruiz, Jaume Costa; Mornales, Trigueros (74′ Javi Fuego), Cáseres (64′ Fornals), Pedraza; Raba (46′ Chukwueze), Moreno. Allenatore: Javi Calleja.

Ammoniti: Funes Mori (VI), Ratiu (VI), Coquelin (VA), Pedraza (VI).

NAPOLI-ARSENAL 0-1 (andata: 0-2)

36′ Lacazette (A).

NAPOLI (4-4-2): Meret; Maksimovic (46′ Mertens), Chiriches, Koulibaly, Ghoulam (71′ Mario Rui); Callejon, Allan, Zielinski, Fabian Ruiz; Insigne (61′ Younes), Milik. Allenatore: Ancelotti.

ARSENAL (3-4-1-2): Cech; Papastathopoulos, Koscielny, Monreal; Maitland-Niles, Torreira, Xhaka (61′ Elneny), Kolasinac; Ramsey (34′ Mkhitaryan); Lacazette (68′ Iwobi), Aubameyang. Allenatore: Emery.

Ammoniti: Insigne (N), Callejon (N), Cech (A).

Fonte: Sky Sport.