Europa League, sorteggio gironi: Napoli col Leicester, Lazio pesca Olympique Marsiglia

Il sorteggio dei gironi di Europa League in diretta. Il Napoli ha preso il Leicester, uno dei peggiori avversari possibile (forse il peggiore in assoluto). Per la Lazio c’è l’Olympique Marsiglia, una delle squadre più forti della terza fascia.

Aggiornamento ore 12-50

Europa League: il girone del Napoli

E’ vero che il Napoli ha preso il Leicester (che l’anno scorso non si è qualificato in Champions per un soffio nella super competitiva Premier League). Ma le altre avversarie sono, almeno sulla carta, abbordabili. Né lo Spartak Mosca né il Legia Varsavia sembrano poter preoccupare la squadra di Spalletti. Tuttavia, visto che al turno successivo si qualifica direttamente solo la prima di ogni girone, il Leicester è una bella gatta da pelare.

Europa League: il girone della Lazio

Se il Napoli non sorride, anche la Lazio non può dormire sonni tranquilli. Dalla seconda fascia è andata bene (la Lokomotiv Mosca), ma lo scoglio più ostico lo riserva la fascia tre. L’Olympique Marsiglia non sarà più quello squadrone che a inizio anni Novanta arrivò in finale di Coppa dei Campioni. Ma non è avversario da sottovalutare, con tante vecchie conoscenze del calcio italiano (ed ex Roma, come Under e Pau Lopez). Chiude il girone il Galatasaray, quarta forza solo sulla carta: provate voi ad andare a giocare a Istanbul.

Europa League, sorteggio gironi

GRUPPO A – Lione, Glasgow Rangers, Sparta Praga, Brondby

GRUPPO B – Monaco, Psv Eindhoven, Real Sociedad, Sturm Graz

GRUPPO C – Napoli, Leicester, Spartak Mosca, Legia Varsavia

GRUPPO D – Olympiacos, Eintracht Francoforte, Fenerbahce, Anversa

GRUPPO E – Lazio, Lokomotiv Mosca, Olympique Marsiglia, Galatasaray

GRUPPO F – Braga, Stella Rossa, Ludogorets, Midtjylland

GRUPPO G – Bayer Leverkusen, Celtic Glasgow, Betis Siviglia, Ferencvaros

GRUPPO H – Dinamo Zagabria, Gent, West Ham, Rapid Vienna

Regolamento Europa League: chi si qualifica agli ottavi di finale

Le otto vincitrici dei gironi accederanno agli ottavi di finale. Ci saranno degli spareggi ad eliminazione diretta prima degli ottavi di finale tra le otto seconde dei gironi di UEFA Europa League e le otto terze di UEFA Champions League.

Le partite continueranno ad essere giocate di giovedì (finale a parte), e saranno in concomitanza con quelle di UEFA Europa Conference League. Le partite delle due competizioni saranno in linea di massima equamente suddivise tra le due fasce orarie: 18:45 CET (non più 18:55) e 21:00 CET.

Le regole del sorteggio di Europa League

Le squadre sono divise in 4 fasce da otto in base al ranking per club all’inizio della stagione e ai principi del Comitato Competizioni per Club. Dodici sono qualificate automaticamente, 10 sono le vincitrici degli spareggi di Europa League e altre 10 arrivano da playoff e terzo turno di qualificazione alla Champions (4 dal percorso campioni, 6 piazzate). Le squadre provenienti dalla stessa Federazione non possono essere sorteggiate nello stesso girone.