Europa League, sorteggio ottavi di finale: Roma – Shakhtar Donetsk, Milan – Manchester United

Europa League, sorteggio in diretta per gli ottavi di finale. La Roma giocherà contro Shakhtar Donetsk. Il Milan pesca il Manchester United. Peggio di così per le italiane non poteva andare. O perlomeno siamo vicini al peggio.

La Roma ha pescato gli ucraini dello Shakhtar, squadra che questa coppa l’ha vinta in tempi anche recenti. Squadra eliminata a fatica dal girone di Champions League dell’Inter. E proprio lo Shakhtar ha di fatto estromesso i nerazzurri anche dal ripescaggio in Europa League. Nome poco blasonato, ma club molto abituato all’Europa. Una curiosità: l’attuale allenatore della Roma Fonseca ha allenato in passato gli ucraini. Esattamente come era ex del Braga, squadra appena eliminata proprio dai giallorossi.

Il Milan ha preso il Manchester United, che dire? E’ la favorita alla vittoria finale del trofeo. In Premier League a lungo è stata l’unica squadra a tenere il passo dei “cugini” del City. Rossoneri e Red Devils si sono incontrati tante volte, soprattutto in Champions. Come non ricordare, ad esempio, la semifinale del 2007. Quando il Milan annichilì la squadra di Ferguson con un 3-0 a San Siro che spedì Ancelotti e i suoi dritti dritti in finale (poi vinta contro il Liveerpool). Pessimo sorteggio per il Milan.

Aggiornamento ore 13.25

Sorteggio Europa League: ottavi di finale, tutti gli accoppiamento

Ajax – Young Boys

Dinamo Kjev – Villareal

Roma – Shakhtar Donetsk

Olympiakos – Arsenal

Dinamo Zagabria – Tottenham

Manchester United – Milan

Slavia Praga – Rangers

Granada – Molde

Non c’erano teste di serie e non ci sono limiti territoriali (dunque i derby sono possibili). In questa occasione si conosceranno anche i sorteggi di quarti di finale e semifinale. L’estrazione è stata effettuata da Hakan Yakin, ex nazionale della Svizzera.

Europa League ottavi di finale: quando si gioca l’andata, quando si gioca il ritorno

Tra le 16 squadre qualificate, ci sono anche Milan e Roma. I rossoneri hanno eliminato la Stella Rossa di Belgrado. I giallorossi hanno avuto la meglio sui portoghesi del Braga. Eliminato invece il Napoli, a cui non è bastato il 2-1 casalingo sul Granada. All’andata infatti gli andalusi si erano imposti per 2-0 e si sono qualificati in virtù della differenza reti.

Le partite di andata degli ottavi di finale di Europa League sono in programma giovedì 11 marzo 2021, mentre quelle di ritorno sono si giocheranno giovedì 18 marzo 2021. Anche negli ottavi resta in vigore la doppia fascia oraria in cui verranno divise le partite: 18.55 e 20.55.

Sorteggio Europa League: tutte le squadre qualificate