Sorteggiati i dodici gironi della Europa League 2018-2019 che prenderà il via il 20 settembre e si concluderà il 29 maggio con la finalissima allo stadio Wanda Olimpico di Baku, in Azerbaigian.

L’Europa League 2018-2019, come nella passata stagione, sarà esclusiva Sky Sport. Probabile che alcune partite vengano trasmesse in chiaro e completamente gratis sul canale Tv 8. In streaming le partite della Uefa Europa League saranno visibili su Sky Go. Gli orari delle partite, in programma sempre di giovedì, saranno due: 18.55 e 21.00.

GIRONE A: Bayer Leverkusen, Ludogorets, Zurigo, AEK Larnaca.

GIRONE B: Salisburgo, Celtic, RB Lipsia, Rosenborg.

GIRONE C: Zenit, Copenaghen, Bordeaux, Slavia Praga.

GIRONE D: Anderlecht, Fenerbahce, Dinamo Zagabria, Spartak Trnava.

GIRONE E: Arsenal, Sporting Lisbona, Qarabag, Vorskla.

GIRONE F: Olympiacos, MILAN, Real Betis, Dudelange.

GIRONE G: Villarreal, Rapid Vienna, Spartak Mosca, Rangers.

GIRONE H: LAZIO, Marsiglia, Eintracht Francoforte, Apollon Limassol.

GIRONE I: Besiktas, Genk, Malmoe, Sarpsborg.

GIRONE L: Siviglia, Krasnodar, Standard Liegi, Akhisar Belediyespor.

GIRONE M: Dinamo Kiev, Astana, Rennes, Jablonec

GIRONE N: Chelsea, PAOK Salonicco, BATE Borisov, Vidi.

Quali sono le date dell’Europa League 2018-2019?

20 settembre: fase a gironi, prima giornata

4 ottobre: fase a gironi, seconda giornata

25 ottobre: fase a gironi, terza giornata

8 novembre: fase a gironi, quarta giornata

29 novembre: fase a gironi, quinta giornata

13 dicembre: fase a gironi, sesta giornata

Sedicesimi di finale

17 dicembre: sorteggio sedicesimi di finale

14 febbraio: sedicesimi di finale, andata

21 febbraio: sedicesimi di finale, ritorno

Ottavi di finale

22 febbraio: sorteggio ottavi di finale

7 marzo: ottavi di finale, andata

14 marzo: ottavi di finale, ritorno

Quarti di finale

15 marzo: sorteggio quarti di finale e semifinali

11 aprile: quarti di finale, andata

18 aprile: quarti di finale, ritorno

Semifinali

2 maggio: semifinali, andata

9 maggio: semifinali, ritorno

Finale

Mercoledì 29 maggio: finale – Stadio Olimpico, Baku.