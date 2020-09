Europa League, Milan: dove vedere le partite dei rossoneri in tv o in streaming (foto Ansa)

Europa League, Milan: dove vedere le partite dei rossoneri in tv o in diretta streaming.

Dazn trasmetterà in diretta streaming esclusiva i preliminari del Milan in Europa League.

Il club rossonero, che grazie al 6/o posto in classifica si è qualificato per la competizione europea esordirà per il secondo turno giovedì 17 settembre alle ore 20:00 contro il Shamrock Rovers sulla piattaforma di streaming Dazn, che ha acquisito in esclusiva i diritti del match.

Quindi potranno vedere le partite del Milan in diretta tv solamente gli abbonati di Dazn dotati di smart tv.

In caso di vittoria la squadra di Pioli dovrà affrontare il 24 a San Siro la vincitrice del confronto tra i norvegesi del Bod› Glimt e i lituani dello Zalgiris Vilnius.

E, sempre se il club riuscirà a qualificarsi, giovedì 1 ottobre giocherà i playoff per passare eventualmente alla fase a gironi del torneo.

Ma a decretare l’avversario saranno i sorteggi, che si terranno il 18 settembre a Nyon, in Svizzera.

Ibra in dubbio per il debutto europeo.

Zlatan Ibrahimovic assente contro il Brescia nell’ultima amichevole estiva del Milan prima dell’inizio ufficiale della stagione.

Lo svedese sta recuperando da un trauma contusivo alla gamba destra e sta provando a ritrovare la forma migliore per i preliminari di Europa League contro lo Shamrock Rovers in programma giovedì a Dublino.

Oggi l’attaccante non è quindi sceso in campo in via precauzionale.

Ci sono comunque sensazioni positive su un possibile recupero di Ibrahimovic nei prossimi giorni (fonte ANSA).