ROMA – Nessun pareggio nell’andata dei quarti di finale di Europa League. Bene le inglesi, il Chelsea è andato a vincere 1-0 a Praga con gol di Marcos Alonso nel finale di partita, mentre l’Arsenal ha dominato e vinto contro il Napoli con il risultato di 2-0. Adesso ai campani servirà una impresa nella gara di ritorno per accedere alle semifinali. Il Benfica ha vinto 4-2 contro un Eintracht che ha giocato in inferiorità numerica per gran parte della partita. Il Valencia ha vinto 3-1 in trasferta nel derby spagnolo contro il Villarreal.

I tabellini, da Sky Sport, di tutte le partite di andata dei quarti di finale di Europa League.

BENFICA-EINTRACHT FRANCOFORTE 4-2.

21′ rig, 43′ e 54′ Joao Felix (B), 41′ Jovic (E), 50′ Ruben Dias (B), 72′ Paciência (E).

BENFICA (4-4-2): Vlachodimos; Corchia (66′ Pizzi), Ruben Dias, Jardel; Rafa Silva (60′ Seferovic), Samaris (85’Zivkovic), Fejsa, Cervi; Joao Felix, Gedson Fernandes. Allenatore: Lage.

EINTRACHT FRANCOFORTE (4-4-2): Trapp; Hasebe, Abraham, Hinteregger, N’Dicka; Da Costa, Rode (85′ Gacinovic), Fernandes, Kostic; Rebic (68′ Paciência), Jovic (60′ de Guzmán). Allenatore: Hutter.

Espulsi: N’Dicka (E).

Ammoniti: Jovic (E), Rebic (E), Samaris (B).

SLAVIA PRAGA-CHELSEA 0-1.

86′ Marcos Alonso (C).

SLAVIA PRAGA (4-2-3-1 : Kolár; Coufal, Ngadeu-Ngadjui, Deli, Boril; Traoré, Král; Masopust (74′ Husbauer), Sevcic, Stoch (64′ Zmrhal); Olayinka (82′ Van Buren). Allenatore: Trpisovský.

CHELSEA (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Christensen, Rüdiger, Marcos Alonso; Barkley (75′ Loftus-Cheek), Jorginho, Kovacic (68′ Kantè); Pedro (59′ Hazard), Giroud, Willian. Allenatore: Sarri.

Ammoniti: Coufal (S).

VILLARREAL-VALENCIA 1-3.

6′ e 93′ Gonçalo Guedes (VA), 37′ rig. Santi Cazorla (VI), 91′ Wass (VA).

VILLARREAL (3-4-1-2): Andres Fernandez; Mario Gaspar (80′ Pedraza), Alvaro, Victor Ruiz; Fornals, Caseres (72′ Morlanes), Santi Cazorla, Quintillà; Iborra (67′ Bacca); Moreno, Chukwueze. Allenatore: Javi Calleja.

VALENCIA (4-4-2): Neto; Roncaglia (58′ Piccini), Garay, Gabriel, Gayà; Torres (61′ Coquelin), Parejo, Wass, Gonçalo Guedes; Rodrigo, Gameiro (69’Cheryshev). Allenatore: Marcelino.

Ammoniti: Santi Cazorla (VI), Gayà (VA), Alvaro (VI), Quintillà (VI).

ARSENAL-NAPOLI 2-0.

15′ Ramsey (A), 25′ aut. Koulibaly (N).

ARSENAL (3-4-1-2): Cech; Papastathopoulos, Koscielny, Monreal; Maitland-Niles, Lucas Torreira (77′ Elneny), Ramsey, Kolasinac; Özil (67′ Mkhitaryan); Lacazette (67′ Iwobi), Aubameyang. Allenatore: Emery.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz (83′ Ounas), Zielinski; Insigne (83′ Younes), Mertens (66′ Milik). Allenatore: Ancelotti.

Ammoniti: Hysaj (N).