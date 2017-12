ROMA – Sono finiti i gironi di Europa League e ora ci sarà il sorteggio per i sedicesimi di finale. Quattro italiane in gara: Milan, Atalanta, Lazio, Napoli, di cui solo le prime tre teste di serie. Il sorteggio si terrà lunedì 11 dicembre alle ore 13.

Ovviamente i pericoli maggiori sono per il Napoli, che rischia di beccare subito una big: Atletico Madrid, Arsenal, Zenit San Pietroburgo sono gli spauracchi principali, ma anche Athletic Bilbao, Villareal e Lipsia (attualmente secondo in Bundesliga) non sarebbero proprio una passeggiata di salute.

Apparentemente più abbordabili le possibili avversarie di Milan, Atalanta e Lazio. In seconda fascia meglio evitare il Borussia Dortmund (attualmente in crisi, ma in primavera chissà) così come il Lione (ma l’Atalanta l’ha già battuto nei gironi) e lo Spartak Mosca di Massimo Carrera.

La Gazzetta dello Sport spiega quali criteri saranno adottati per gli accoppiamenti:

Milan, Lazio e Atalanta saranno “seeded” nell’urna e giocheranno la gara di ritorno in casa. Il Napoli, invece, è “unseeded” perché non è entrato tra le 4 migliori terze della fase a gironi di Champions League. Non potranno esserci accoppiamenti tra squadre della stessa nazione, né tra club che hanno già giocato nello stesso girone.

TESTE DI SERIE.

MILAN, LAZIO, ATALANTA, Villarreal, Arsenal, Salisburgo, Cska Mosca, Atletico Madrid, Lipsia, Sporting Lisbona, Lokomotiv Mosca, Braga, Viktoria Plzen, Athletic Bilbao, Salisburgo, Zenit.

NON TESTE DI SERIE.

NAPOLI, Nizza, Celtic, Borussia Dortmund, Spartak Mosca, Aek Atene, Ludogorets, Copenaghen, Astana, Lione, Steaua, Marsiglia, Ostersund, Real Sociedad, Stella Rossa, Partizan.