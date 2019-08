Europa League sorteggio Roma Lazio dove vederlo

ROMA – Il Torino è stato eliminato dai preliminari di Europa League per mano del Wolverhampton, saranno quindi Roma e Lazio a tenere alta la bandiera del calcio italiano nella seconda competizione europea per club. La fase a gironi verrà sorteggiata a Montecarlo alle ore 13. Sarà possibile seguire la cerimonia dalle ore 12.45 sui canali Sky Sport 24, Sky Sport Football e Sky Sport Collection.

Europa League, Torino eliminato ma Roma e Lazio partono dalla prima fascia.

Dopo aver perso 3-2 in casa, il Torino è stato sconfitto anche in Inghilterra per 2-1. I gol granata sono stati firmati da De Silvestri e Belotti in casa e dallo stesso Belotti in trasferta. Passa il turno la squadra di Cutrone anche se l’ex attaccante del Milan non è titolare nel Wolverhampton perché è chiuso dal messicano Raul Jimenez e dal portoghese Diego Jota.

Roma e Lazio figurano tra le squadre in prima fascia di Europa League:

Siviglia (SPA), Arsenal (ING), Porto (POR), Roma, Manchester United (ING), Dinamo Kiev (UCR), Besiktas (TUR), Basilea (SVI), Sporting CP (POR), CSKA Mosca (RUS), Wolfsburg (GER), Lazio.

Le date dell’Europa League 2019-20.

19 settembre: fase a gironi, prima giornata

3 ottobre: fase a gironi, seconda giornata

24 ottobre: fase a gironi, terza giornata

7 novembre: fase a gironi, quarta giornata

28 novembre: fase a gironi, quinta giornata

12 dicembre: fase a gironi, sesta giornata

16 dicembre: sorteggio sedicesimi di finale, Nyon

20 febbraio: sedicesimi di finale, andata

27 febbraio: sedicesimi di finale, ritorno

28 febbraio: sorteggio ottavi di finale, Nyon

12 marzo: ottavi di finale, andata

19 marzo: ottavi di finale, ritorno

20 marzo: sorteggio quarti di finale e semifinale, Nyon

9 aprile: quarti di finale, andata

16 aprile: quarti di finale, ritorno

30 aprile: semifinali, andata

La finale si giocherà in Polonia, allo stadio di Danzica il 27 maggio 2020.

Nel corso del sorteggio verrà premiato il miglior giocatore della passata edizione dell’Europa League, vinta dal Chelsea: i candidati sono Eden Hazard (vincitore con i blues e ora al Real Madrid), Olivier Giroud (Chelsea) e Luka Jovic (nella passata stagione all’Eintracht Francoforte, ora anche lui al Real Madrid) (fonte Sky Sport).